Трейлер нового сериала на Netflix обещает увлекательный триллер о забавном психопате-блогере

Netflix представил полный трейлер нового сериала «Яблочный уксус», который выйдет 6 февраля 2025 года. Этот сериал обещает стать захватывающим погружением в мир безудержного обмана инфлюенсеров.

Действие сериала разворачивается в ранние дни, когда инфлюенсеры начали становиться доминирующим голосом в медиа. Он рассказывает историю двух самопровозглашенных гуру здоровья, которые утверждают, что здоровое питание и образ жизни могут победить рак. Одной из героинь является Белль Гибсон, роль которой исполняет Кейтлин Девер. Она строит империю на основании утверждения, что ее диета излечила рак, который у нее на самом деле никогда не был.

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Сериал обещает глубоко проникнуть в иллюзии, овладевающие конкурентными личностями в мире, где успех определяется количеством слушателей. Страх, что кто-то еще расскажет более убедительную историю, всегда присутствует.

Netflix описывает сериал как «правдивый-иш», подчеркивая, что он основан на реальной личности и реальных событиях, но содержит вымышленные элементы и персонажи для передачи истории так, как того желают создатели. Это стандартный подход для подобных сериалов, и приятно, что Netflix более откровенно признает это.

«Яблочный уксус» обещает стать глубоким и бескомпромиссным исследованием неуверенности и отчаяния, которые толкают человека на изобретение уже третьего рака, чтобы выжить. Социальные сети становятся катализатором и поддержкой для такого поведения.

Кейтлин Девер – отличная актриса, которая, пожалуй, недостаточно была задействована после своего успеха в фильме «Неопытные». Однако она хорошо проявила себя в фильме «Никто тебя не спасет», а проект «Допсик» стал настоящим хитом. В сериале «Яблочный уксус» ей предстоит сыграть сложную и безумную роль, и это действительно интригует.

Источник: TechRadar