Технологический сектор склоняется перед Трампом: какие компании и руководители выражают поддержку

Компании, такие как Meta, Apple, Microsoft и Google, могут выиграть, если администрация Трампа смягчит регуляционные и антимонопольные меры. Многие лидеры технологического сектора, включая Цукерберга, Пичаи, Безоса и главу Microsoft Сатью Наделлу, уже совершили визит в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить (и, возможно, повлиять на) технологическую политику с Трампом напрямую.

Маск, воспользовавшись ранним началом, смог занять консультативную должность в новой администрации. Тем временем Цукерберг — которому Трамп однажды угрожал пожизненным заключением — перезапустил компанию Meta, отказавшись от социальных медиа-фактчекеров и ограничений по уничижению ЛГБТК-сообщества, иммигрантов и женщин. Президент Джо Байден в своем прощальном обращении к нации предупредил американцев о политическом влиянии Силиконовой долины: «в Америке формируется олигархия с экстремальным богатством, властью и влиянием, которая буквально угрожает всей нашей демократии», заявил он.

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Источник: TheVerge