Таиланд изучает возможность запуска Bitcoin ETF на фоне усиления контроля над Polymarket.

Таиланд усиливает свое участие в криптовалютном секторе, рассматривая возможность одобрения биржевых инвестиционных фондов (ETF) на основе Биткоина (BTC). Одновременно с этим, страна планирует усилить контроль за онлайн-платформой ставок Polymarket.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда рассматривает одобрение Bitcoin ETF

Согласно недавно опубликованным данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) изучает возможность листинга местных Bitcoin ETF в рамках усилий по укреплению национальной криптоэкономики. Эта инициатива соответствует глобальной тенденции увеличения принятия и регулирования криптовалют.

Реклама

Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратрагон отметила намерение регулятора предоставить как частным лицам, так и институциональным инвесторам возможность инвестировать в местные Bitcoin ETF. В своих заявлениях она подчеркнула:

«Нравится нам это или нет, но мы должны идти в ногу с все более широким принятием криптовалют в мире. Мы обязаны адаптироваться и обеспечивать нашим инвесторам больше возможностей в криптоактивах с надлежащей защитой.»

Стоит отметить, что в январе 2024 года американский финансовый регулятор утвердил 11 спотовых Bitcoin ETF. С того времени они смогли достичь около 109 миллиардов долларов в чистых активах, демонстрируя свою растущую популярность среди инвесторов.

В июне 2024 года таиландская SEC уже разрешила компании One Asset Management запуск фонда-фондов Bitcoin ETF, предоставляющего институциональным инвесторам доступ к Bitcoin ETF, котирующимся за рубежом.

Другие страны региона также выразили желание запустить свои крипто ETF. Например, Япония и Южная Корея рассматривают возможность одобрения крипто ETF из-за растущего мирового спроса на этот продукт.

Таиланд ужесточает меры против Polymarket

Хотя Таиланд предпринимает шаги по расширению доступа к финансовым продуктам на основе криптовалют для розничных инвесторов, он остается бдительным в обеспечении безопасности потребителей.

В этом контексте Бюро расследований киберпреступлений Таиланда (CIB) рассматривает возможность наложения полного запрета на Polymarket, блокчейн-платформу для ставок. CIB обвинило Polymarket в незаконных азартных играх.

На пресс-конференции 14 января CIB заявило о том, что запрет Polymarket защитит общественность от рисков, связанных с онлайн-играми, а также предотвратит возможные уязвимости, которые могут использоваться для незаконной деятельности в стране. Однако бюро не представило конкретный график введения запрета.

Если Таиланд внедрит этот запрет, он последует примеру других стран региона. Например, Сингапур недавно запретил Polymarket по аналогичным причинам.

Аналогично, в начале года мужчина из Тайваня был привлечен к ответственности за использование Polymarket для ставок на сумму около $500, опираясь на результаты выборов в стране. В настоящее время курс BTC составляет $99,275, показав рост на 3,4% за последние сутки.

Источник: Bitcoinist