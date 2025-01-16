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Таиланд изучает возможность запуска Bitcoin ETF на фоне усиления контроля над Polymarket.

16.01.2025
Таиланд изучает возможность запуска Bitcoin ETF на фоне усиления контроля над Polymarket. Таиланд изучает возможность запуска Bitcoin ETF на фоне усиления контроля над Polymarket.

Таиланд усиливает свое участие в криптовалютном секторе, рассматривая возможность одобрения биржевых инвестиционных фондов (ETF) на основе Биткоина (BTC). Одновременно с этим, страна планирует усилить контроль за онлайн-платформой ставок Polymarket.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда рассматривает одобрение Bitcoin ETF

Согласно недавно опубликованным данным, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) изучает возможность листинга местных Bitcoin ETF в рамках усилий по укреплению национальной криптоэкономики. Эта инициатива соответствует глобальной тенденции увеличения принятия и регулирования криптовалют.

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Генеральный секретарь SEC Таиланда Порнанонг Будсаратрагон отметила намерение регулятора предоставить как частным лицам, так и институциональным инвесторам возможность инвестировать в местные Bitcoin ETF. В своих заявлениях она подчеркнула:

«Нравится нам это или нет, но мы должны идти в ногу с все более широким принятием криптовалют в мире. Мы обязаны адаптироваться и обеспечивать нашим инвесторам больше возможностей в криптоактивах с надлежащей защитой.»

Стоит отметить, что в январе 2024 года американский финансовый регулятор утвердил 11 спотовых Bitcoin ETF. С того времени они смогли достичь около 109 миллиардов долларов в чистых активах, демонстрируя свою растущую популярность среди инвесторов.

В июне 2024 года таиландская SEC уже разрешила компании One Asset Management запуск фонда-фондов Bitcoin ETF, предоставляющего институциональным инвесторам доступ к Bitcoin ETF, котирующимся за рубежом.

Другие страны региона также выразили желание запустить свои крипто ETF. Например, Япония и Южная Корея рассматривают возможность одобрения крипто ETF из-за растущего мирового спроса на этот продукт.

Таиланд ужесточает меры против Polymarket

Хотя Таиланд предпринимает шаги по расширению доступа к финансовым продуктам на основе криптовалют для розничных инвесторов, он остается бдительным в обеспечении безопасности потребителей.

В этом контексте Бюро расследований киберпреступлений Таиланда (CIB) рассматривает возможность наложения полного запрета на Polymarket, блокчейн-платформу для ставок. CIB обвинило Polymarket в незаконных азартных играх.

На пресс-конференции 14 января CIB заявило о том, что запрет Polymarket защитит общественность от рисков, связанных с онлайн-играми, а также предотвратит возможные уязвимости, которые могут использоваться для незаконной деятельности в стране. Однако бюро не представило конкретный график введения запрета.

Если Таиланд внедрит этот запрет, он последует примеру других стран региона. Например, Сингапур недавно запретил Polymarket по аналогичным причинам.

Аналогично, в начале года мужчина из Тайваня был привлечен к ответственности за использование Polymarket для ставок на сумму около $500, опираясь на результаты выборов в стране. В настоящее время курс BTC составляет $99,275, показав рост на 3,4% за последние сутки.

Источник: Bitcoinist

ПульсХаб
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