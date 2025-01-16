Скорый выход продолжения легендарной PS2-игры: ожидайте бесплатную демоверсию

NIS America объявила о выходе бесплатной демо-версии игры Phantom Brave: The Lost Hero, продолжения популярной игры для PS2. Демо-версия будет доступна для PS4 и PS5 завтра, 17 января.

Продолжение игры для PS2 Phantom Brave: The Lost Hero — демо-версия выходит завтра

Эта новость была опубликована в официальном аккаунте NIS America в X. Помимо платформ, на которых будет доступна игра, в твите также подтверждается, что данные сохранения из демо-версии Phantom Brave: The Lost Hero можно будет перенести в полную версию игры, предоставляя игрокам возможность начать новое приключение с уже накопленным прогрессом.

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Большие новости! Демо-версия #PhantomBrave: The Lost Hero выйдет на Nintendo Switch, PS4 и PS5 в пятницу, 17 января. Данные сохранения из демо-версии переносятся в полную версию игры, которая выходит 30 января, так что вы можете получить преимущество в прохождении✨ pic.twitter.com/MskzldhyfV — NISAmerica (@NISAmerica) 14 января 2025

«Отправьтесь в путешествие, чтобы спасти мир в этой красочной стратегической RPG! Присоединяйтесь к Мароне — молодой девушке с даром разговаривать с Фантомами — в её путешествии по океанскому миру Ивуар, оказывая помощь нуждающимся,» — говорится в описании игры. «Когда флот кораблей-призраков атакует, Мароне и её новому другу Априкоту предстоит собрать легендарную команду, чтобы победить этих призрачных врагов.»

«Вербуйте Фантомов, привязывайте их к предметам, объединяйте с Гаджетами и даже с самой Мароной, чтобы использовать сногсшибательные способности и потопить Призрачный флот,» продолжается в описании.

На PS Store доступны две версии Phantom Brave: The Lost Hero. Стандартная версия стоит 59,99 долларов и включает только основную игру. Цифровая Делюкс Версия стоит 109,99 долларов и содержит множество дополнительных материалов для игроков. Вот список бонусов:

Бонусная история x 6

Бонус сезонного пропуска

Билет на 10-кратное увеличение x 3

Билет на 5-кратное увеличение x 3

Билет на 2-кратное увеличение x 3

Сумка BOR x 3

Сумка маны x 3

Кроме того, игроки, которые предзакажут Phantom Brave: The Lost Hero на PS Store, получат эксклюзивный предмет — костюм Пути: Путумия.

Phantom Brave: The Lost Hero выйдет для PS4 и PS5 30 января 2025 года.