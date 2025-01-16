Скорый выход продолжения легендарной PS2-игры: ожидайте бесплатную демоверсию

NIS America объявила о выходе бесплатной демо-версии игры Phantom Brave: The Lost Hero, продолжения популярной игры для PS2. Демо-версия будет доступна для PS4 и PS5 завтра, 17 января.
Продолжение игры для PS2 Phantom Brave: The Lost Hero — демо-версия выходит завтра
Эта новость была опубликована в официальном аккаунте NIS America в X. Помимо платформ, на которых будет доступна игра, в твите также подтверждается, что данные сохранения из демо-версии Phantom Brave: The Lost Hero можно будет перенести в полную версию игры, предоставляя игрокам возможность начать новое приключение с уже накопленным прогрессом.
«Отправьтесь в путешествие, чтобы спасти мир в этой красочной стратегической RPG! Присоединяйтесь к Мароне — молодой девушке с даром разговаривать с Фантомами — в её путешествии по океанскому миру Ивуар, оказывая помощь нуждающимся,» — говорится в описании игры. «Когда флот кораблей-призраков атакует, Мароне и её новому другу Априкоту предстоит собрать легендарную команду, чтобы победить этих призрачных врагов.»
«Вербуйте Фантомов, привязывайте их к предметам, объединяйте с Гаджетами и даже с самой Мароной, чтобы использовать сногсшибательные способности и потопить Призрачный флот,» продолжается в описании.
На PS Store доступны две версии Phantom Brave: The Lost Hero. Стандартная версия стоит 59,99 долларов и включает только основную игру. Цифровая Делюкс Версия стоит 109,99 долларов и содержит множество дополнительных материалов для игроков. Вот список бонусов:
- Бонусная история x 6
- Бонус сезонного пропуска
- Билет на 10-кратное увеличение x 3
- Билет на 5-кратное увеличение x 3
- Билет на 2-кратное увеличение x 3
- Сумка BOR x 3
- Сумка маны x 3
Кроме того, игроки, которые предзакажут Phantom Brave: The Lost Hero на PS Store, получат эксклюзивный предмет — костюм Пути: Путумия.
Phantom Brave: The Lost Hero выйдет для PS4 и PS5 30 января 2025 года.
Источник: PlayStationLifestyle