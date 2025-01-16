Рой Вуд-младший: о новом выступлении и жизни после The Daily Show

В конце 2023 года Рой Вуд мл. решил покинуть «The Daily Show», находящийся в состоянии неопределенности из-за выбора нового ведущего для этой долгосрочной новостной комедии на «Comedy Central». Только тогда он осознал, насколько насыщенным было его расписание как корреспондента шоу. «Вы забываете, насколько сложна эта работа,» говорит он. «Поэтому возможность заниматься разными вещами была очень заманчивой.»

Рой Вуд мл. погрузился с головой в множество проектов. Теперь он ведет комедийное новостное шоу на CNN «Have I Got News For You», начал писать мемуары, стал ведущим подкаста NPR о гражданских правах и бейсболе в Бирмингеме, штат Алабама, где он вырос, снялся в двух фильмах, которые могут выйти в 2025 году, вел церемонию вручения наград All-MLB Awards и снял новый комедийный спецвыпуск «Lonely Flowers», который выйдет 17 января на Hulu.

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Между своими многочисленными обязанностями Вуд мл. встретился с TIME, чтобы обсудить свой опыт работы в индустрии общественного питания, влияние победы президента Трампа на сатиру и сравнить, что сложнее: Ужин корреспондентов в Белом доме или театр «Аполло». Вот выдержки из разговора.

TIME: Почему ваш новый комедийный спецвыпуск на Hulu называется «Lonely Flowers»?

RWJ: Когда вы видите группу цветов вместе, это красиво. Но если вы когда-либо видели цветок, растущий один, вы думаете: «О, что случилось?» В обществе мы все как-то превратились в одинокие цветы. Много мест, где мы раньше общались, были магазины, очереди, разговоры с кассирами. И это было заменено сенсорными экранами, автоматическими заказами, доставками через DoorDash.

Вы работали в сети ресторанов Golden Corral в колледже. Чему вы научились из этого опыта?

Мне кажется, каждый американец должен либо отслужить год в армии, либо два года в сфере общественного питания. Оба опыта дают разные перспективы на общество, на то, как относиться к людям, и насколько ты удачлив. В Golden Corral вы обслуживаете всех, от восьмилетних детей до восьмидесятилетних стариков, от странных компаний студентов до белых супрематистов. И вы даже не замечаете, что он белый супрематист, пока не увидите наколку «White Power» на его костяшках, когда в третий раз доливаете ему чай.

Когда я начал заниматься стендап-комедией, многие мои шутки были двух- или трехпредложенческими приветственными фразами, которые я говорил на смене. Я мог взять быструю наблюдательную шутку и к концу смены сформулировать ее так, чтобы она работала на любую аудиторию. Начинаешь замечать, что у нас действительно много общего. Это было очень особенное время в моей жизни.

Говоря о вашей ранней карьере, заметили ли вы, что некоторые из ваших телефонных розыгрышей, которые вы делали на радио в Бирмингеме, стали вирусными на TikTok?

Я это заметил. Есть куча людей, которые создали свои собственные видео с ними, и я только рад этому. С учетом того, сколько я сам загружал пиратских копий, когда был на мели, это мой способ вернуть что-то экосистеме. Это круто видеть.

Это была эпоха в моей жизни: я не собираюсь выпускать новый альбом с розыгрышами. Моя последняя пластинка с розыгрышами вышла в 2007 году, и это дико об этом думать. И я сделал много их только для радио. Это то, что делает TikTok интересным: они находят вещи, которые никогда не продавались.

Как TikTok изменил культуру розыгрышей?

Некоторая часть культуры розыгрышей сейчас — это театр короткого внимания. Они не продуманы и направлены на то, чтобы выставить странным других людей, а не себя. Если я не смеялся и не было попытки вызвать смех, это была просто грубость.

Мы больше не в той эпохе «Punk’d», где все было ради веселья. В «Jackass» они очень редко унижают или задевают посторонних людей.

Был ли Ужин корреспондентов в Белом доме, на котором вы были ведущим в 2023 году, самым сложным залом, в котором вы выступали?

Этот ужин сложен, потому что, как бы то ни было, у вас, вероятно, будет поддержка только половины зала. Потому что половина из них не согласна с политической направленностью шутки или сидят с тем, над кем вы шутите.

Но «Amateur Night» в театре «Аполло» — это самое сложное выступление, которое когда-либо могло быть у комика. Когда ты выходишь на сцену, у тебя нет поддержки зала. Но если сделать все правильно, можно завоевать всю аудиторию. Я выступал на «Amateur Night» в «Аполло» в 2002 году и практически был освистан. «Песочный человек» не вышел, но я не прошел дальше. Это было неудачно.

Но хотя бы они освистывают. На Ужине корреспондентов они просто смотрят. Но в ближайшие четыре года нам об этом волноваться не стоит: я уверен, что это превратится в какую-то распродажу товаров Трампа на C-SPAN.

Трамп победил — вы чувствуете себя счастливее или грустнее от того, что не стали ведущим «The Daily Show»?

Победа или поражение Трампа не изменяет нашу работу как политических сатириков: критиковать недостатки и достижения правительства. Разница в том, как найти способ привлечь внимание людей, которые любят Трампа, но игнорируют факты, к этим фактам. Если вы все еще хотите за него голосовать после этого анализа, без проблем. Но есть большой разрыв между тем, что считается развлечением и что — новостью. И общественность уже не волнует разница, если это их развлекает.

Вы участвуете в фильме «Outcome», где снимались с Киану Ривзом. Чему он вас научил на съемках?

Он один из самых тактичных актеров, с которым я когда-либо работал. Было мастерски наблюдать, как он задает вопросы. Вы думаете, что люди, которые хороши в своем деле, уже нечему учиться. Но он постоянно готов был воспринимать советы от коллеги и режиссера Джоны Хилла.

Страх в том, что если я спрошу что-то у режиссера, он подумает, что я глуп. Но это совсем не так.

Вы недавно провели церемонию вручения наград All-MLB. Что может сделать бейсбол, чтобы повысить свою культурную значимость?

Поощрять игроков играть с некоторой изюминкой. Мировая серия по бейсболу получает отличные рейтинги, и это электрическая, праздничная атмосфера. Японский бейсбол — это как студенческий футбольный матч. Пусть игроки лупят битами. Пусть они демонстрируют выигрышные походки.

Есть ли у вас мысли по поводу сделки Хуана Сото на $765 миллионов с Mets?

Mets — либо самая умная команда в бейсболе, либо они покажут себя глупыми надолго. И это команда, которая до сих пор выплачивает Бобби Бонилье.

Я не знаю, где мы находимся сейчас. Мы даем бейсболистам более полумиллиарда, а игроки в студенческом футболе остаются в колледже еще на год, потому что зарабатывают больше на NIL, чем как новички в НФЛ. Так что это странная временная линия.

В своем спецвыпуске вы говорите о важности понимания циклов прогресса и реакции. Что вы имеете в виду?

Чем больше мы помним историю, тем больше можем смотреть на происходящее сейчас через более широкую линзу и лучше предсказывать будущее. Так, в следующий раз, когда вы добьетесь прогресса, вы уже будете знать, как начать запасаться силами, чтобы подготовиться к реакции.

Источник: Time