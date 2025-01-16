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Родители заложников понимают, что их нельзя считать освобожденными, пока они не дома

16.01.2025
Родители заложников понимают, что их нельзя считать освобожденными, пока они не дома Родители заложников понимают, что их нельзя считать освобожденными, пока они не дома

Мой сын Херш был похищен с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года после того, как потерял предплечье и кисть. Его держали в плену, пытали и морили голодом, а через 328 дней, 29 августа 2024 года, в темном и душном туннеле в Газе выстрелили в руку, плечо, шею и дважды в голову.

Имя Херша было в списке лиц, подлежащих освобождению по соглашению между ХАМАСом и Израилем, подготовленному в июле 2023 года. Но эта сделка так и не состоялась, так как некоторые влиятельные лица не захотели ее реализовать. В результате Херш и еще пятеро молодых людей, с которыми он находился в плену, погибли.

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Мой муж Джон и я, пережив более 300 дней непрерывного кошмара, продолжали бороться за освобождение оставшихся в Газе заложников. Мы не хотели, чтобы кто-то еще испытал то, что нам предстоит нести через всю оставшуюся жизнь. В данный момент в Газе остаются 98 заложников. Живые должны вернуться домой для физической и психологической реабилитации, а погибшие — для достойных похорон.

Наконец, в среду стало известно, что соглашение достигнуто, и его реализация начнется в ближайшее время. Больше 200 сообщений пришло на мой телефон. Люди недоумевают, что мы с Джоном испытываем облегчение и радость за членов нашего сообщества заложников, с которыми у нас сложились тесные отношения, ведь скоро они вернутся к своим близким. Это не означает, что мы не скорбим о нашем дорогом Херше, которого похоронили 135 дней назад. У нас в сердце есть место для двух истин одновременно, а порой и больше.

Человек способен испытывать множество различных эмоций одновременно. Мы можем страдать и при этом смеяться, испытывать тоску и одновременно радоваться, плакать и оставаться стойкими, надеяться и стремиться к чему-то.

В данный момент для нас важно, чтобы эта фаза соглашения была началом конца, а не концом. Освобождение 33 дорогих людей критично. Но остается 65 заложников, которых еще предстоит освободить. Это отражает недостаток человечности.

Оставшиеся заложники представляют 23 различные нации. Среди них христиане, евреи, мусульмане, индуисты и буддисты. Самому младшему, Кфиру Бибасу, в субботу 18 января исполнилось два года, а старшему, Шломо Мансуру, 86 лет. Они также должны быть освобождены на первом этапе соглашения. Однако в ноябре 2023 года их также планировалось освободить, как и Херша, но сделка сорвалась, и Херш был убит. Я молюсь, чтобы Кфир и Шломо вернулись домой живыми и смогли восстановиться.

Также мирные жители Газы, страдающие с момента атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года, срочно нуждаются в помощи и восстановлении. Поэтому эта сделка должна быть реализована до конца, чтобы все в этом регионе наконец могли найти утешение.

Хотя я остаюсь оптимистичной и сдержанно надеюсь на лучшее, соглашение остается таковым только до тех пор, пока оно не будет успешно завершено.

Да сопутствует нам всем удача.

Источник: Time

ПульсХаб
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