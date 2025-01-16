Родители заложников понимают, что их нельзя считать освобожденными, пока они не дома

Мой сын Херш был похищен с музыкального фестиваля 7 октября 2023 года после того, как потерял предплечье и кисть. Его держали в плену, пытали и морили голодом, а через 328 дней, 29 августа 2024 года, в темном и душном туннеле в Газе выстрелили в руку, плечо, шею и дважды в голову.

Имя Херша было в списке лиц, подлежащих освобождению по соглашению между ХАМАСом и Израилем, подготовленному в июле 2023 года. Но эта сделка так и не состоялась, так как некоторые влиятельные лица не захотели ее реализовать. В результате Херш и еще пятеро молодых людей, с которыми он находился в плену, погибли.

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Мой муж Джон и я, пережив более 300 дней непрерывного кошмара, продолжали бороться за освобождение оставшихся в Газе заложников. Мы не хотели, чтобы кто-то еще испытал то, что нам предстоит нести через всю оставшуюся жизнь. В данный момент в Газе остаются 98 заложников. Живые должны вернуться домой для физической и психологической реабилитации, а погибшие — для достойных похорон.

Наконец, в среду стало известно, что соглашение достигнуто, и его реализация начнется в ближайшее время. Больше 200 сообщений пришло на мой телефон. Люди недоумевают, что мы с Джоном испытываем облегчение и радость за членов нашего сообщества заложников, с которыми у нас сложились тесные отношения, ведь скоро они вернутся к своим близким. Это не означает, что мы не скорбим о нашем дорогом Херше, которого похоронили 135 дней назад. У нас в сердце есть место для двух истин одновременно, а порой и больше.

Человек способен испытывать множество различных эмоций одновременно. Мы можем страдать и при этом смеяться, испытывать тоску и одновременно радоваться, плакать и оставаться стойкими, надеяться и стремиться к чему-то.

В данный момент для нас важно, чтобы эта фаза соглашения была началом конца, а не концом. Освобождение 33 дорогих людей критично. Но остается 65 заложников, которых еще предстоит освободить. Это отражает недостаток человечности.

Оставшиеся заложники представляют 23 различные нации. Среди них христиане, евреи, мусульмане, индуисты и буддисты. Самому младшему, Кфиру Бибасу, в субботу 18 января исполнилось два года, а старшему, Шломо Мансуру, 86 лет. Они также должны быть освобождены на первом этапе соглашения. Однако в ноябре 2023 года их также планировалось освободить, как и Херша, но сделка сорвалась, и Херш был убит. Я молюсь, чтобы Кфир и Шломо вернулись домой живыми и смогли восстановиться.

Также мирные жители Газы, страдающие с момента атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года, срочно нуждаются в помощи и восстановлении. Поэтому эта сделка должна быть реализована до конца, чтобы все в этом регионе наконец могли найти утешение.

Хотя я остаюсь оптимистичной и сдержанно надеюсь на лучшее, соглашение остается таковым только до тех пор, пока оно не будет успешно завершено.

Да сопутствует нам всем удача.

Источник: Time