Рене Хаас: Почему чипы Arm являются незаменимыми

У компании Arm, занимающейся производством чипов и программного обеспечения, за последнее время наблюдается рост рыночной стоимости в 2,5 раза с момента первичного публичного размещения акций в сентябре 2023 года. Где вы видите потенциал для дальнейшего роста?

Компания Arm использует две основные составляющие своей бизнес-модели: лицензирование для предоставления доступа к своей технологии и получение роялти от клиентов. Некоторые чипы содержат один микропроцессор Arm, другие — сотни, что позволяет собирать значительную часть роялти. Поскольку в основе всех цифровых устройств лежит технология Arm, это обеспечивает стабильный и устойчивый рост.

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Компания Arm утверждает, что 99% «премиальных смартфонов» работают на центральных процессорах Arm. В чем заключается уникальность архитектуры Arm, делающей ее незаменимой?

Центральный процессор не только обеспечивает работу операционных систем, таких как Android и iOS, но и позволяет запускать все приложения, будь то Excel, PowerPoint, WhatsApp или Gmail. Все это программное обеспечение было изначально адаптировано для платформы Arm, и переход на другой процессор является чрезвычайно сложной задачей. Это обеспечивает высокую лояльность клиентов, поскольку на Arm работают все необходимые программы.

Развитие программного обеспечения искусственного интеллекта опережает развитие аппаратного. Означает ли это необходимость частых обновлений?

В ближайшее время потребуется масштабный цикл обновлений. Новые модели ИИ требуют чипов, разработанных задолго до их появления, что делает их неэффективными. Это ускоряет необходимость в обновлении систем для внедрения более мощных чипов.

Проектирование центральных процессоров, способных работать с устаревшим оборудованием и передовой технологиями, наверняка является серьезной задачей.

Верно. Следующий цикл обновления телефонов, ПК или даже «умных» телевизоров должен предусматривать безупречное функционирование старого программного обеспечения, а также работу новейших программ ИИ. Главным двигателем нашего бизнеса является возрастающая потребность в вычислительных мощностях, что создает своего рода положительное давление.

Способность вычислений напрямую связана с энергопотреблением, особенно в дата-центрах ИИ. Какие шаги предпринимаются для обеспечения устойчивого развития?

Arm производит наиболее энергосберегающие процессоры, так как изначально мы создавали процессоры для работы от батарей. Поэтому наша технология применима в ноутбуках, дата-центрах, и даже компания Nvidia постепенно переходит на чипы, полностью основанные на Arm, для своих самых современных платформ ИИ. Все стремятся сохранить уровень энергопотребления при повышении мощности вычислений. Это сложная задача, учитывая стремительное развитие ИИ, но мы активно участвуем в этом процессе.

Председатель совета директоров и основной акционер Arm, основатель Softbank Масаёси Сон уверен, что искусственный сверхинтеллект (ASI) станет в десятки тысяч раз умнее человека за десятилетие. Согласны ли вы с этим?

Компьютеры уже научились мыслить и рассуждать как люди. Акронимы ASI и AGI (общий искусственный интеллект) интерпретируются по-разному, но к концу десятилетия нас, скорее всего, ожидают значительные изменения в том, как компьютеры выполняют задачи, ранее выполняемые людьми, будь то работа в колл-центрах или написание программного обеспечения.

Некоторые лица, такие как основатель TSMC Моррис Чанг, критически настроены по отношению к попыткам вернуть производство чипов в США. Достаточно ли мер было принято в рамках закона CHIPS?

Для реализации полномасштабного производства понадобятся дополнительные законы наподобие CHIPS. Правительства других стран также финансируют производство полупроводников, поэтому важно, что США начали действовать в этом направлении, так как каждая страна в будущем будет нуждаться в индустриальной политике, касающейся полупроводников.

Источник: Time