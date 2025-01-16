Продолжатся ли проблемы с Windows 11 24H2, перейду на SteamOS: Ubisoft чинит Assassin’s Creed

Обновление Windows 11 24H2 от Microsoft и его влияние на игры

Обновления Windows 11 24H2 компании Microsoft продолжают вызывать проблемы у компьютерных игроков, в частности в играх серии Assassin’s Creed.

Ubisoft пришлось устранить ошибки в играх Origins и Valhalla из-за недовольства фанатов.

Odyssey пока остаётся без изменений, хотя пользователи продолжают сталкиваться с многочисленными сбоями.

Проблемы с обновлением Windows 11 24H2 уже ни для кого не секрет. Эти обновления затрагивают многих пользователей ПК — и особенно страдают геймеры. Студии Ubisoft только недавно удалось выпустить обновления совместимости для Assassin’s Creed Origins и Valhalla.

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Проблемы совместимости игр

Как было обсуждено в предыдущих публикациях, обновление Windows 11 24H2 стало настоящим кошмаром для игроков. В играх серии Assassin’s Creed, таких как Odyssey, Valhalla и Origins, наблюдаются проблемы с совместимостью и постоянные сбои, из-за чего они становятся практически неиграбельными. Несмотря на то, что Ubisoft выпустила патчи для Origins и Valhalla, Odyssey остается неисправленной.

Реакция фанатов и ответственность Microsoft

Как сообщает игроиндустрия, фанаты выражали своё недовольство, оставляя негативные отзывы об играх Ubisoft на различных платформах. На первый взгляд, проблема может показаться связанной с Ubisoft, однако виновником здесь выступает Microsoft.

Дополнительные сложности с Windows 11

Помимо проблем с играми, использование Windows 11 для некоторых пользователей стало настоящим испытанием из-за случайных багов, которые оставляют аудио неработоспособным, а рабочий стол — неотзывчивым. Ситуация ухудшается, и это негативно влияет на планы Microsoft по привлечению большего числа пользователей на платформу Windows 11.

Альтернативные операционные системы

К счастью, Valve работает над адаптацией SteamOS для множества портативных игровых ПК. Однако пока неизвестно, будет ли возможно установить эту операционную систему на настольные ПК. В качестве альтернативы стоит рассмотреть установку Bazzite, которая доступна уже сейчас. Опция двойной загрузки операционных систем позволяет выбрать, какую систему запускать при включении ПК, что даст возможность играть в игры, недоступные на SteamOS, такие как Call of Duty: Black Ops 6.

На данный момент нет информации о том, когда проблемы с обновлением Windows 11 24H2 будут окончательно решены. Ожидание от Microsoft исправления последнего обновления или выпуска патчей от разработчиков остается для многих геймеров испытанием. Выбор в пользу альтернативной операционной системы, которая менее подвержена проблемам и лучше оптимизирована для игр, становится всё более привлекательным вариантом — и это должно вызвать опасение у Microsoft.

Источник: TechRadar