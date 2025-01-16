Премьер-министр Малайзии рассматривает возможность введения законодательства в области криптовалют и блокчейна.

Премьер-министр Малайзии Датук Сери Анвар Ибрагим в ходе визита в Абу-Даби сообщил, что страна может ввести законодательство для регулирования сектора криптовалют и блокчейн-технологий, чтобы не отстать от других стран.

«Несколько месяцев назад я предложил нашим агентствам, включая службы безопасности, казначейство и Банк Негара, изучить возможности Малайзии в этой области, чтобы мы не отставали», — отметил он. «Регулирование может защитить интересы населения и предотвратить утечку средств».

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Анвар также сообщил, что обсудил политические предложения с правительством Абу-Даби и криптовалютной биржей Binance. Лидеры ОАЭ высказали готовность к тесному сотрудничеству с Малайзией по этому вопросу. «Я стремлюсь не только одобрить, но и ускорить этот процесс», — добавил он.

Ранее Малайзия уже изучала цифровые технологии. В 2023 году она провела исследование совместно с Банком международных расчетов и другими центральными банками, в котором было установлено, что трансграничные платежи с использованием цифровых валют центральных банков являются осуществимыми. В 2022 году было заявлено о создании национальной инфраструктуры блокчейна.

Кроме того, власти страны сделали предупреждения компаниям, занимавшимся криптовалютной деятельностью без разрешения, и приказали прекратить операции Binance в 2021 году и Huobi Global в 2023 году.

Запросы в офис премьер-министра остались без ответа.

Источник: CoinDesk