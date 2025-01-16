Почему растёт Litecoin (LTC): цена поднялась на 18% из-за слухов об ETF.

Лайткоин, криптовалюта, созданная на основе протокола Биткойн, продемонстрировала сильные результаты за прошедшие день и неделю. Рост цен, возможно, был поддержан ажиотажем вокруг одобрения биржевого инвестиционного фонда (ETF). На момент опубликования статьи стоимость LTC составила 120.56, что на 18% выше за день и на 16% за неделю, согласно данным CoinMarketCap.

Обновленная подача заявки на Litecoin ETF от компании Canary Capital вновь вызвала предположения о том, что LTC может стать следующей криптовалютой, получившей регуляторное одобрение в Соединенных Штатах, согласно поданным вчера документам в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).

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Эти слухи привели к значительной покупательской активности как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. За последние 24 часа объемы торгов LTC выросли более чем на 250% до 1.83 миллиарда долларов.

Заявка на ETF вызывает оптимизм на рынке

Canary Capital недавно подала обновленную форму S-1 для предложенного Litecoin ETF, что рынок воспринимает как важный шаг к регуляторному одобрению. Эта подача последовала за общей тенденцией увеличившегося интереса к криптовалютным ETF, и теперь Litecoin рассматривается как серьезный претендент.

Предыдущие одобрения подобных продуктов, таких как Bitcoin ETF, вызывали значительные рыночные ралли, и инвесторы надеются на повторение успеха с Litecoin. Также, согласно данным анализа от компании Santiment, крупные инвесторы, часто называемые «китами» и «акулами», активно накапливают Litecoin.

Кошельки, содержащие не менее 10,000 LTC, добавили 250,000 монет к своим активам с 9 января, что подчеркивает возросшее доверие со стороны влиятельных участников рынка.

Позитивные технические сигналы

С точки зрения технического анализа, недавнее движение цены Litecoin указывает на дальнейший рост. Криптовалюта отскочила от уровня поддержки в 98 долларов, сделав это уже в третий раз с 20 декабря.

Далее после этого уровня ближайший уровень сопротивления цены составляет 125 долларов, а следующий — 135 долларов, последняя отметка была достигнута 24 декабря. Другие технические индикаторы также указывают на дальнейший рост.

Цена в настоящее время выше 50 и 200 скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 62, что означает, что цена еще не достигла зоны перекупленности и имеет потенциал для роста до разворота тренда.

Ожидания относительно ETF для Litecoin имеют более широкие последствия. Одобренный ETF сделает Litecoin более доступным для институциональных инвесторов, что может привести к увеличению спроса и укреплению позиций на рынке. Аналогичная тенденция наблюдалась при одобрении Bitcoin ETF, что остается одним из факторов, способствовавших росту его цены.

Источник: Financemagnates