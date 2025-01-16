Почему во время месячных возникают проблемы с пищеварением и как с этим справиться?

Нерегулярный стул во время менструации

Многие люди сталкиваются с изменениями в работе кишечника во время менструального цикла. Распространенные симптомы включают вздутие живота, спазмы и диарею, часто называемую «менструальной диареей». Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить причины этого явления и как лучше управлять проблемами желудка, связанными с менструальным циклом.

Причины «менструальной диареи»

За неделю или две до начала менструации часто наблюдаются запоры и вздутие живота. Это связано с тем, что организм начинает вырабатывать больше прогестерона, готовясь к возможной беременности. Прогестерон может расслабить мышцы кишечника, что замедляет процесс пищеварения. Однако с началом менструации уровень прогестерона падает, что можно сравнить с «снятием тормозов». В результате, повышается подвижность кишечника.

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Одновременно, во время менструации организм производит больше простагландинов, которые вызывают сокращения матки для отслоения ее слизистой оболочки, что может вызывать спазмы. Простагландины также оказывают влияние на мышцы кишечника, вызывая учащение стула и возможную диарею.

Как облегчить проблемы с желудком во время менструации

Если у вас наблюдаются запоры перед началом менструации, рекомендуется употреблять нерастворимые волокна, такие как те, что содержатся в зеленых листовых овощах. В случае диареи во время менструации полезно включать в рацион растворимые волокна, которые содержатся в бананах и овсянке. Некоторые фрукты и овощи содержат оба типа волокон.

Ибупрофен может помочь снизить дискомфорт от спазмов и нерегулярного стула, так как он ингибирует простагландины. Однако важно не злоупотреблять им и принимать его не натощак, поскольку он может повышать риск появления язв желудка.

Нормально ли это?

Да, «менструальная диарея» является нормальным явлением. Однако, если симптомы становятся слишком выраженными, лучше обратиться к врачу. Если у вас сильная диарея, боль при дефекации или кровь в стуле, это может быть признаком других состояний, таких как эндометриоз или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если вы замечаете, что данное состояние возникает циклически, это может быть связано с изменениями в вашем менструальном цикле. Однако, если диарея продолжается на протяжении всего цикла, а не только во время менструации, это также повод для консультации с врачом.

Источник: Time