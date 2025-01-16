Поклонники Marvel уверены, что нашли пасхалку с Человеком-пауком в трейлере «Сорвиголова: Перерождение», но я в этом сомневаюсь.

Марвел-детективы предполагают, что первый трейлер «Сорвиголова: Возрождённый» содержит отсылку к Человеку-пауку

Фанаты давно ждут совместного проекта в киновселенной Marvel (MCU) между этими двумя супергероями.

Однако не все до конца уверены, что тизер сериала содержит пасхалку с Человеком-пауком.

Фанаты Marvel давно мечтают увидеть, как Сорвиголова и Человек-паук объединяются в киновселенной Marvel (MCU), и теперь некоторые из них более чем уверены, что это случится в ближайшее время.

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Недавно был выпущен первый трейлер «Сорвиголова: Возрождённый». И хотя в двухминутном тизере было много интересного, один незаметный на первый взгляд момент особо привлёк внимание зрителей.

Тонкие признаки

На последних секундах трейлера зрители уверены, что слышат культовый звук «thwip», издаваемый паутинными выстрелами Человека-паука. Это происходит в самом конце видео, когда на экране появляется логотип Disney Plus. Чтобы услышать это, нужно дождаться отметки 2:04.

Лично при первом просмотре я заметил, что звук при появлении логотипа Disney Plus был немного… необычным. Однако я не сразу сопоставил этот звук с чем-то конкретным, пока не начал искать отзывы других фанатов в интернете.

Споры среди поклонников

Многие пользователи на форумах, таких как ResetEra, убеждены, что в конце трейлера Сорвиголова действительно раздаётся звук паутины Человека-паука. Это снова возродило дискуссии среди фанатов о возможном появлении Питера Паркера, сыгранного Томом Холландом, в проекте про Сорвиголову.

Некоторые предполагают, что такой кроссовер можно было бы сравнить с уровнем фильма «Мстители». В то же время на Reddit также активно обсуждается желание зрителей увидеть дуэт, сражающимся против общего врага.

Сомнения и обсуждения

Тем не менее, у многих поклонников вызывает недоумение идея, что Человек-паук может появиться в сериале про Сорвиголову. Часть пользователей считает, что звук в конце трейлера может исходить от трости Сорвиголовы, оснащённой кабелем.

Также высказываются сомнения относительно прав, которыми располагает Sony, владеющая правами на Человека-паука, и того, позволят ли они его участие в телепроектах Marvel. Несмотря на то что Холланд уже играл в сериалах, его появление в сериале MCU пока под вопросом из-за условий договора.

Заключение

Несмотря на все слухи и спекуляции, остаётся открытым вопрос, увидим ли мы когда-либо совместные приключения этих двух супергероев на экране в «Сорвиголова: Возрождённый». Мнения фанатов разделились: кто-то с нетерпением ждёт такой кроссовер, а для кого-то лучше оставить это для будущих кинофильмов.

«Cорвиголова: Возрождённый» начнёт показ на Disney Plus в марте.

Источник: TechRadar