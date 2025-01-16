Планы второго сезона зомби-режима в Black Ops 6: новая карта «Гробница» и улучшение удобства игры

Treyarch отмечает 115 Day, приуроченный к серии Call of Duty: Black Ops 6 Zombies с множеством анонсов, включая новый зомби-карту под названием The Tomb.

Празднование 115 Day

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Этот праздник, проходящий 15 января, считается значимым событием для поклонников Call of Duty. Оно сопровождается детальным блогодом, раскрывающим все зомби-темы, которые ожидают игроков в ближайшее время. В центре внимания сегодняшних анонсов — карта The Tomb, песчаная территория, которая будет доступна с началом второго сезона 28 января. Это значит, что новые дополнения к миру Zombies появятся всего через пару недель после выхода первой сезона с Citadelle des Morts.

Сюжетное развитие

После ужасных событий в Citadelle des Morts, персонажи Вивер, Грей, Карвер и Майа следуют последним словам Габриэля Краффта к близлежащему месту раскопок, чтобы обеспечить защиту Артефакта Стража. Согласно описанию от Treyarch, эти катакомбы, возведенные на древнем захоронении, происхождение которого датируется 2500 годом до нашей эры, оставались нетронутыми до начала 1900-х годов. То, что скрыто под землей, может оказаться намного глубже, чем кто-либо ожидал.

Карта «The Tomb»

Команда описывает Тумбу как загадочную область, связанную с британским археологом сэром Арчибальдом Фозерингтон-Смайтом, но не разглашает больше деталей о связи с основной историей Zombies. В игровом плане новая локация предполагает «похожий опыт с Каскадом Свободы» — яркой, маленькой картой, которая была выпущена вместе с Black Ops 6 в октябре. Это значит более сжатые пространства игры с акцентом на перепроходимость, по мере того как игроки открывают множество пасхалок, сокрытых в Тумбе.

Новые оружия и улучшения

Treyarch также намекает на переосмысление Чудо-Оружия, “вдохновленного нашим прошлым”, и возвращение культового пистолета-пулемета, хотя дополнительные детали остаются тайной.

Второй сезон обещает множество улучшений качества жизни, включая новые функции, которые сообщество просило с момента запуска игры. Например, игроки смогут отслеживать до 10 задач на карты вызова и 10 задач на камуфляж как в режиме Zombies, так и в мультиплеере. В Zombies также появится возможность ставить игру на паузу в кооперативе, позволяя лидеру группы поставить игру на паузу вместе с друзьями во время матча. Показатели HUD для Zombies и Multiplayer будут разделены во втором сезоне, а также будет возможность возвращаться в матчи Zombies с сохраненным снаряжением, если вы вылетели.

Праздничные бонусы и статистика

Для празднования 115 Day игроки Black Ops 6 могут насладиться двойным получением GobbleGum, а также двойным опытом для игрока, оружия и боевого пропуска до 10 утра PT 21 января. Мы также получили некоторую статистику, связанную с сюжетным режиме Directed Mode, как сообщили в Treyarch, игроки сумели провести в Call of Duty: Black Ops 6 Zombies более 480 миллионов часов.

С начала ввода Directed Mode, средний коэффициент завершения основного квеста увеличился более чем вдвое, превысив отметку 8%.

Озвучка персонажей

Фанатов также особенно заинтересуют голоса персонажей Zombie, когда The Tomb выйдет в свет. В прошлом месяце Activision подтвердили, что некоторые любимые персонажи Zombies были переозвучены из-за продолжающейся забастовки SAG-AFTRA.

Источник: IGN