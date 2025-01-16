ПИК планирует покинуть премиальный проект возле Третьяковской галереи

Компания «ПИК-инвестпроект», являющаяся частью ГК ПИК, реализовала 49% акций фирмы «Специализированный застройщик (СЗ) «Пыжевский 5», занимающейся строительством элитного жилого комплекса Mono Kami, расположенного в Пыжевском переулке неподалеку от Третьяковской галереи. Покупателем стала структура Tekta Group. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сделка была завершена 28 декабря 2024 года.

Некоторые консультанты, принимавшие участие в сделке, считают, что данная транзакция может быть лишь временной мерой. По их мнению, это указывает на возможное полное прекращение участия группы ПИК в проекте. Такой вывод они делают на основе того, что в конце прошлого года ПИК предоставила оставшиеся 51% акций СЗ «Пыжевский 5» в залог Tekta Group. Эта информация подтверждается также данными «СПАРК-Интерфакса».

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В Tekta Group отказались от комментариев по сделке, такую же позицию заняли и представители Mono, элитного подразделения ГК ПИК.

Источник: Ведомости