Патриция Аркетт: В новом сезоне ‘Разделения’ верность Хармонии Льюмону подвергнется испытанию

Звезда сериала «Severance» Патриция Аркетт рассказывает, что ожидает Гармонию Кобел во втором сезоне

Гармония будет «бороться» с верностью компании Lumon Industries

Этот сезон также станет для неё «подростковым вихрем эмоционального роста»

Актриса сериала «Severance» Патриция Аркетт приоткрыла завесу тайны, чего поклонники могут ожидать от развития персонажа Гармонии Кобел во втором сезоне. Размышляя о том, что ждёт героя в продолжении сериала, Аркетт дала понять, что Кобел пройдёт через своеобразное взросление. Более того, она многое времени проведёт, пересматривая свою преданность компании Lumon Industries, которой она прослужила большую часть своей взрослой жизни.

В финале первого сезона, в эпизоде под названием «What’s for Dinner?», Кобел была отстранена от управления Severed Floor из-за того, что скрыла информацию о попытке самоубийства Хелли Р. и её деятельностью под именем миссис Селвиг от совета Lumon. В числе прочего, Кобел шпионила за Марком скаутом, притворяясь его ненадёжной соседкой и работая няней для новорождённого племянника Марка.

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В финале первого сезона Кобел удалось предотвратить скандал и потенциальные катастрофические последствия в прессе, когда работники Macrodata Lumon, включая Хелли и ‘ини’ Марка, временно сбежали в реальный мир. Они почти разоблачили скрытые практики Lumon, и если бы не вмешательство Кобел в последний момент, им бы это удалось. Именно Кобел обнаружила, что ‘ини’ использовали программу Overtime Contingency для побега, и на мероприятии Lumon она попыталась помешать Хелли огласить тайны компании.

Вы бы подумали, что после такого корпорация должна поблагодарить её за спасение и, возможно, вернуть ей должность, но это не так. Патриция Аркетт высказалась о том, что могло бы ожидать её героиню в новом сезоне.

«Я думаю, она не довольна направлением, в котором движется корпорация», — поделилась Аркетт. «Она — старая преданная сотрудница и, несмотря на то, что вела деятельность, выходящую за рамки работы в компании, её целью было делать это для Lumon и ради величия заботы. Она очень расстраивается от того, что корпорация совсем не ценит это и её саму».

«Она видит, сколько всего сделала и насколько важной была для роста и развития этой корпорации», — добавила Аркетт. «Это похоже на ребёнка, у которого есть родитель, который никогда действительно не признает или не полюбит его, поэтому она постоянно стремится получить такое признание. В то же время, в этом подростковом вихре её эмоционального роста, она также испытывает ненависть к ним. Так что у неё есть желание быть любимой и одновременно наказать их, с чем она и борется».

Источник: TechRadar