Официально анонсирована консоль Nintendo Switch 2

Nintendo раскрыла первые подробности о новой консоли Nintendo Switch 2 в опубликованном в четверг видео. Хотя точная дата выхода не указана, ожидается, что консоль появится в 2025 году.

Новая консоль внешне напоминает оригинальную версию, но с увеличенными размерами. В видео показаны черные контроллеры Joy-Con с цветными акцентами, которые крепятся по бокам консоли, а не скользят. Судя по утечкам, контроллеры могут крепиться с помощью магнитов, и они легко защелкиваются.

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Под домашней кнопкой на правом Joy-Con появился новый элемент, о котором ранее сообщали утечки. Кроме того, видео демонстрирует использование контроллеров Joy-Con как мыши. Кнопки SL и SR у новых Joy-Con больше по сравнению с оригинальными.

На верхней части Switch 2 расположен новый порт USB-C, рядом с разъемом для наушников 3,5 мм. Конструкция подставки изменилась, она теперь имеет U-образную форму. Док-станция для Switch 2 получила более округлый дизайн. Также, как и в оригинальной версии, будет отдельный грип для подключения контроллеров Joy-Con.

Единственная игра, показанная в видео, напоминает новую часть Mario Kart. Консоль будет обратно совместимой с физическими и цифровыми играми для Nintendo Switch, однако в видео предупреждают, что некоторые игры для Switch могут не поддерживаться или быть полностью совместимыми с новой консолью.

Nintendo обещает предоставить больше информации в ходе презентации, посвященной Nintendo Switch 2, которая состоится 2 апреля 2025 года. Точное время будет объявлено позже.

Первая версия Switch также оказалась огромным коммерческим успехом. Компания сообщает, что было продано 146,04 миллиона устройств, что делает эту консоль второй по продажам игрой после оригинальной Nintendo DS с 154,02 миллионами проданных единиц. Продажи Switch также превысили показатели Nintendo Wii (101,63 миллиона единиц), Game Boy (118,69 миллиона единиц) и Nintendo 3DS (75,94 миллиона единиц).

Хотя многие годы ожидали настоящего преемника Switch, по мере выхода обновленных версий, было представлено несколько обновлений. Nintendo Switch Lite предлагала возможность играть в игры на более компактном устройстве, а Nintendo Switch OLED предлагала улучшенный экран и несколько других улучшений.

В декабре начали появляться слухи о следующей консоли Nintendo, исходящие от производителей аксессуаров. Например, компания Dbrand предоставила данные о предполагаемых размерах и сообщила, что, по их информации, контроллеры Joy-Con будут крепиться магнитно. А на выставке CES 2025 компания Genki представила макет нового устройства.

Источник: TheVerge