Откройте будущее технологий в прекрасной Барселоне

Будущее технологий в Барселоне

Нет лучшего начала 2025 года, чем обсуждение будущего технологий в прекрасном городе Барселона. Techradar организует живую дискуссию на тему будущего на ISE 2025 в Барселоне 4 февраля. На нашем мероприятии эксперты представят самые важные инновации и расскажут, куда они приведут нас в ближайшем будущем.

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Почему стоит посетить ISE 2025

Посещение ISE 2025 – это не только участие в захватывающей дискуссии. Это ведущая выставка в AV-индустрии, предлагающая инновационные продуктовые премьеры, экспертные мнения и вдохновляющие доклады от лидеров отрасли. Город Барселона, знаменитый своими историческими зданиями, оживет благодаря невероятным проекционным картам в ходе мероприятия.

Откройте для себя будущее

После увлекательной панельной дискуссии последует живая сессия вопросов и ответов на тему будущего технологий, ведущей которой будет наш главный редактор по лайфстайлу, Жозефина Уотсон. К ней присоединятся выдающиеся футуристы и специалисты в области технологий, включая известного во всем мире цифрового аналитика и визионера Брайана Солиса и Фардада Забетиана, генерального директора KUDO, компания которого предоставит технологию моментального языкового перевода на мероприятиях ISE.

Вопросы, обсуждаемые на дискуссии

Участников дискуссии спросят: как будет выглядеть мир через 20–30 лет? Как технологии изменят нашу жизнь и какое влияние они окажут на живые выступления, концерты и спортивные события будущего? Как технологии преобразуют нашу жизнь к лучшему?

Платформа для инноваций

ISE – это место, где развивается будущее. В 2024 году она установила рекорд с 74,000 участников из 162 стран. Это обещает быть еще более значимой в этом году благодаря 1,400 экспонентов и выдающейся программе контента. От умных технологий для дома до передовых аудиоустройств и образовательных решений — здесь можно познакомиться с новейшими технологиями и получить инсайдерские знания.

Приглашаем на ISE 2025

Ваш билет на мероприятие ISE 2025 охватывает все четыре дня и открывает доступ к:

Восьми павильонам и семи технологическим зонам,

Инновационному парку,

Зоне открытий,

Аудио-демо комнатам и уличной звуковой демонстрации,

Ключевым докладам ISE 2025,

Бесплатным сессиям на сцене живых мероприятий и других тематических площадках,

Бесплатному проездному на общественный транспорт.

Билет можно получить бесплатно с помощью промо-кода ISE2025trmag на странице регистрации. После регистрации можно добавить пропуск для мероприятий Content Day или All-Conference Pass, обеспечивающие доступ к саммитам и отдельным сессиям.

Источник: TechRadar