Объявлены номинанты BAFTA 2025: триумф «Conclave», а мой любимый фильм в пролете!

Несколько недель назад церемония вручения премии «Золотой глобус» 2025 года положила начало сезону награждений, посвященному лучшим фильмам 2024 года.

Сегодня были объявлены номинации на премию BAFTA 2025 года, и, как и в случае с номинантами «Золотого глобуса», список участников заставил нас обсуждать неожиданные результаты и игнорирование некоторых работ.

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Триллер Эдварда Бергера «Конклав» лидирует с 12 номинациями, за ним следуют «Эмилия Перес» с 11 и «Бруталист» с девятью. Среди всех фильмов 2024 года, вышедших в кинотеатрах и на крупнейших стриминговых платформах, лишь один – «Челленджеры», где снимается Зендая, вызвал во мне недоумение из-за отсутствия признания.

Несмотря на то, что это один из самых запоминающихся саундтреков 2024 года, тот факт, что «Челленджеры» не были отмечены в этой номинации, вызывает у меня недовольство. По сравнению с номинантами в категории «Лучшая музыка», такими как «Бруталист», «Конклав», «Эмилия Перес», «Носферату» и «Дикий робот», отсутствие «Челленджеров» как минимум удивительно. Надеюсь, что комиссия Оскара будет более прозорливой при раскрытии этого года номинантов на награду Академии.

Несмотря на мое явное разочарование, это было единственным серьезным недоразумением в списке номинаций BAFTA 2025-го года. Номинации фильма Рича Пеппиа «Кнекап» в шести категориях стали приятным сюрпризом, как и попадание Корэли Фаржеа из «Субстанции» в число номинантов на лучшего режиссера и аналогичное признание «Анора». Дэниел Крейг, безусловно, заслуживал большего за свою роль в «Куир», но из-за высокой конкуренции в категории «Лучший актер» ему не удалось попасть в список. К сожалению, Крейг оказался главной потерей этого года.

Полный список номинантов BAFTA 2025:

Лучший фильм

Анора

Бруталист

Совершенно незнакомый

Конклав

Эмилия Перес

Выдающийся британский фильм

Бёрд

Блиц

Конклав

Гладиатор II

Жестокая правда

Кнекап

Ли

Любовь ранит

Забег

Уоллес и Громит: Месть ужасного цыпленка

Лучшая актриса

Синтия Эриво, «Ведьмы»

Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»

Мариан Жан-Батист, «Жестокая правда»

Микки Мэдисон, «Анора»

Деми Мур, «Субстанция»

Сирша Ронан, «Забег»

Лучший актер

Эдриан Броуди, «Бруталист»

Тимоти Шаламе, «Совершенно незнакомый»

Колман Доминго, «Пой, пой»

Рэйф Файнс, «Конклав»

Хью Грант, «Еретик»

Себастиан Стэн, «Ученик»

Лучшая актриса второго плана

Селена Гомес, «Эмилия Перес»

Ариана Гранде, «Ведьмы»

Фелисити Джонс, «Бруталист»

Джейми Ли Кертис, «Последняя шоу-гёрл»

Изабелла Росселлини, «Конклав»

Зои Салдана, «Эмилия Перес»

Лучший актер второго плана

Юра Борисов, «Анора»

Киран Калкин, «Реальная боль»

Кларенс Маклин, «Пой, пой»

Эдвард Нортон, «Совершенно незнакомый»

Гай Пирс, «Бруталист»

Джереми Стронг, «Ученик»

Лучшая режиссура

«Анора», Шон Бейкер

«Бруталист», Брэди Корбет

«Конклав», Эдвард Бергер

«Дюна: Часть вторая», Дени Вильнев

«Эмилия Перес», Жак Одиар

«Субстанция», Корали Фаржеа

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

Оберемок

Кнекап

Человек-обезьяна

Сантуш

Полночь сестры

Лучший фильм на иностранном языке

Всё, что мы представляем светом

Эмилия Перес

Я всё ещё здесь

Кнекап

Семя священного дерева

Лучший документальный фильм

Дневники чёрного ящика

Дочери

Другая земля

Супер/Мужчина: История Кристофера Рива

Уилл и Харпер

Лучший анимационный фильм

Поток

Головоломка 2

Уоллес и Громит: Месть ужасного цыпленка

Дикий робот

Лучший фильм для детей и семьи

Поток

Королевство Кенсуке

Уоллес и Громит: Месть ужасного цыпленка

Дикий робот

Лучший оригинальный сценарий

Анора

Бруталист

Кнекап

Реальная боль

Субстанция

Лучший адаптированный сценарий

Совершенно незнакомый

Конклав

Эмилия Перес

Мальчики из Никеля

Пой, пой

Премия EE Bafta «Восходящая звезда»

Мариса Абела

Джаррел Джером

Дэвид Джонсон

Микки Мэдисон

Набана Ризван

Лучший оригинальный музыкальный саундтрек

Бруталист, Дэниел Блумберг

Конклав, Волкер Бертелманн

Эмилия Перес, Ками, Клеман Дюколь

Носферату, Робин Каролан

Дикий робот, Крис Бауэрс

Лучший кастинг

Анора

Ученик

Совершенно незнакомый

Конклав

Кнекап

Лучшая операторская работа

Бруталист

Конклав

Дюна: Часть вторая

Эмилия Перес

Носферату

Лучший дизайн костюмов

Блиц

Совершенно незнакомый

Конклав

Носферату

Ведьмы

Лучший монтаж

Анора

Конклав

Дюна: Часть вторая

Эмилия Перес

Кнекап

Лучшее художественное оформление

Бруталист

Конклав

Дюна: Часть вторая

Носферату

Ведьмы

Лучший грим и прически

Дюна: Часть вторая

Эмилия Перес

Носферату

Субстанция

Ведьмы

Лучший звук

Блиц

Дюна: Часть вторая

Гладиатор II

Субстанция

Ведьмы

Лучшие визуальные спецэффекты

Лучший человек

Дюна: Часть вторая

Гладиатор II

Планета обезьян

Ведьмы

Лучший британский короткометражный фильм

Цветы стоят молча, наблюдая

Марион

Молоко

Камень, ножницы, бумага

Перевёртыш

Лучший британский короткометражный анимационный фильм

Прощай

Рождество Мога

Бродяжничать в чудо

Источник: TechRadar