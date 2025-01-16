telegram

Объявление: Новые аксессуары для PS5 уже доступны для предзаказа сегодня

16.01.2025
Объявление: Новые аксессуары для PS5 уже доступны для предзаказа сегодня Объявление: Новые аксессуары для PS5 уже доступны для предзаказа сегодня

Sony недавно объявила о запуске новой цветовой коллекции некоторых аксессуаров для PS5, предзаказы на которые открываются сегодня. Новая Midnight Black Collection поступит в продажу в феврале, однако игроки могут оформить предзаказ начиная с 10 утра по восточному времени / 7 утра по тихоокеанскому времени.

Где оформить предзаказ на PS5 аксессуары цвета Midnight Black

В других регионах предзаказы начнутся с 10 утра по местному времени, а значит, в некоторых странах они уже доступны. Аксессуары можно будет приобрести в PS Direct в тех регионах, где имеется данный магазин. Тем не менее, Sony рекомендует игрокам также проверять наличие у местных розничных продавцов.

Реклама

Что входит в новую коллекцию:

  • PlayStation Portal: 199,99 долларов США | 219,99 евро | 199,99 фунтов стерлингов | 34 980 иен
  • Pulse Explore: 199,99 долларов США | 219,99 евро | 199,99 фунтов стерлингов | 34 980 иен
  • Pulse Elite: 149,99 долларов США | 149,99 евро | 129,99 фунтов стерлингов | 22 980 иен
  • DualSense Edge: 199,99 долларов США | 219,99 евро | 199,99 фунтов стерлингов | 34 980 иен

Все товары поступят в продажу 20 февраля.

Мы не ожидаем дефицита или серьёзных проблем с перекупщиками в данном случае. Тем не менее, PS Portal может быстро исчезнуть с полок, поскольку с момента запуска игроки ждали новой цветовой версии. Это единственный доступный вариант, если только игроки не смогут найти ультра редкую версию, приуроченную к 30-летию PlayStation.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее