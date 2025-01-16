Обсуждает с основателем Binance и представителями ОАЭ

Как современные потребительские привычки преобразуют глобальные платежи

Эволюция ожиданий потребителей в корне меняет сферу платежей во всём мире. От бесшовных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов — спрос на безопасные и удобные платежные решения преобразует подход бизнеса и финансовых учреждений к транзакциям. Но что это означает для будущего платежей и как организациям держаться в ногу?

4 декабря 2024 года Finance Magnates, в сотрудничестве с Visa Direct, провели вебинар, посвященный изучению этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли поделились практическими рекомендациями о тенденциях, проблемах и возможностях в сфере глобальных платежей, предоставив участникам инструменты, необходимые для успешного входа в 2025 год.

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Источник: Financemagnates