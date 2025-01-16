Обновление EA Sports FC 25 стало самым значимым в истории середины сезона.

EA Sports FC 25: Главное обновление игрового процесса

Последнее обновление игрового процесса EA Sports FC 25 выпущено

Title Update 8 стало «самым значительным обновлением в середине сезона»

«Крупные обновления» ключевых игровых систем добавлены на основе отзывов игроков

Компания EA представила примечания к патчу для последнего обновления игрового процесса EA Sports FC 25.

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Обновление середины сезона, или Title Update 8, уже доступно на ПК и консолях. Оно считается «самым значительным обновлением игрового процесса в середине сезона», созданным на основе отзывов игроков.

Основные изменения в игровом процессе:

С выходом этого обновления EA внедрила «крупные обновления» основных игровых систем, влияющих на такие аспекты матчей, как передачи, удары, игра вратаря и защита.

Кроме того, обновление делает геймплей «более плавным в атаке», позволяя лучше контролировать мяч, снижая частоту взаимных отборов и перехватов защитниками. Оно также решает проблемы, такие как слишком частое догонение защитниками дриблеров.

Балансировка атаки и защиты:

Title Update 8 теперь вносит корректировки в систему атак и защиты, делая их более «эффективными и увлекательными». Эти изменения включают улучшение качества атакующих забегов AI-партнеров для преодоления офсайдной линии, увеличение интеллекта атакующих и поддерживаемых движений AI-партнеров, а также повышение эффективности инсайд и авансированных нападающих.

Атакующие игроки теперь лучше взаимодействуют в атакующих зонах рядом с другими, вместо остановки своих забегов, и могут быстрее оказывать поддержку, если они знакомы со своими ролями.

Улучшения в передаче и стрельбе:

Кроме того, скорость и точность обычных передач по земле чуть увеличены, как и эффективность полуассистированных сквозных пасов. Эти изменения направлены на «награждение умелой и быстрой игры в пас», позволяя легче перемещать мяч по полю.

Среди многочисленных корректировок и исправлений ошибок игроки также заметят, что точность и скорость удара из штрафной увеличены, а способ, которым вратари обрабатывают удары в ближний угол, изменен после обнаружения ошибки, приводящей к тому, что вратари иногда отходили от ближнего угла при стрельбе из узкого угла.

Источник: TechRadar