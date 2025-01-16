Обзор Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: огромный планшет, уверенный в своей компактности

Обзор Galaxy Tab S10 Ultra: Краткое резюме

Некоторые могут посчитать, что большой планшет, такой как Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, достаточно громоздкий, но лично для меня это вполне логичное решение. Мне нравится большой экран, и чем он больше, тем лучше. Я хочу планшет, который может быть рабочей поверхностью, пространством для рисования, таблоидом и заменой телевизора, когда я переезжаю и мой телевизор упакован. Как и все устройства Samsung серии ‘Ultra’, Tab S10 Ultra содержит все необходимое и даже больше.

Особенно выделяется:

S Pen : прикрепляется к задней части планшета, что удобно, но рекомендуется приобрести специальный чехол Samsung для надежного хранения.

: прикрепляется к задней части планшета, что удобно, но рекомендуется приобрести специальный чехол Samsung для надежного хранения. Водостойкость: устройство достаточно защищено от воды, чтобы можно было использовать его во влажной среде и даже мыть под краном.

Большинство характеристик остались такими же, как у предыдущей модели Tab S9 Ultra, что может быть как плюсом, так и минусом. Прежний планшет был отличным для продуктивности и предложил много технологий, несмотря на высокую цену.

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Изменения в сравнении с Tab S9 Ultra:

Используется чипсет MediaTek Dimensity 9300 вместо Qualcomm : Выбор чипсета вызывает вопросы относительно производительности.

: Выбор чипсета вызывает вопросы относительно производительности. Недостатки клавиатуры: Не рекомендуется использовать стандартную клавиатуру Samsung из-за неудобства и низкой надежности.

Цена и доступность

Galaxy Tab S10 Ultra — самый большой и дорогой планшет компании Samsung. Он немного дешевле, чем iPad Pro 13 дюйма, но предлагает гораздо больше экранного пространства (на 65% больше, чем у iPad Pro 11 дюйма).

Процессор и производительность

Это недорогой чип MediaTek, который, хотя и предлагает усовершенствованную графическую производительность, не достигает уровня новейших чипов Qualcomm или Apple M4.

Особенности экрана

Огромный 14.6-дюймовый экран : лучший размер экрана среди планшетов, что делает его выгодным выбором для заменителей ноутбуков.

: лучший размер экрана среди планшетов, что делает его выгодным выбором для заменителей ноутбуков. Отсутствие поддержки Dolby Vision: есть поддержка HDR10+, но это может быть заметным недостатком при сравнении с iPad Pro.

Программное обеспечение

Планшет работает под управлением Samsung One UI на Android 14 и предлагает множество возможностей для многозадачности. Однако, экосистема Android не столь богатая в плане приложений, требующих столь крупного экрана.

Дизайн

Galaxy Tab S10 Ultra сохраняет тот же дизайн, что и предыдущая модель, с преимуществом защиты от воды. Стоит отметить неудобство размещения кнопок регулировки громкости.

Аккумулятор

Заряд батареи у новой модели меньше, чем у предыдущей версии, что значительно уступает iPad Pro, предлагающему в 1.5 раза больше времени работы без подзарядки.

Заключение

Galaxy Tab S10 Ultra предлагает превосходный экран и хорошее взаимодействие с S Pen. Однако, странный выбор процессора и ограниченная автономность отдаляют его от уровня премиум-флагмана, хоть он идеально подходит для развлечений и многих игр на Android.

Источник: TechRadar