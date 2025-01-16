Обзор Intel Arc B570: отличная цена, но Arc B580 заметно превосходит.

Intel Arc B570: Быстрый обзор

Intel Arc B570: Двухминутный обзор

Видеокарта Intel Arc B570 — это то, что мне очень хотелось бы полюбить, но мое сердце геймера уже принадлежит другой модели.

Я не имею в виду недавно анонсированные видеокарты RTX 50 от Nvidia. Нет, меня покорила модель Intel Arc B580, одна из лучших видеокарт на рынке благодаря своей превосходной производительности на разрешениях 1440p и 1080p. К сожалению, его цена настолько хороша, что рекомендовать Arc B570 с чистой совестью трудновато.

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Будем честны, артикул Intel Arc B570, с рекомендованной розничной ценой в 219 долларов, действительно делает его лучшей дешевой видеокартой на текущий момент. Следующие по дешевизне модели от AMD и Nvidia примерно на 20-25% дороже, и даже стоят на 30 долларов дешевле, чем Arc B580.

Цена и доступность Intel Arc B570

В видеокарте Intel Arc B570 ценой в 219 долларов или 219 фунтов можно найти хорошее соотношение цены и производительности. В продаже в США, Великобритании и Австралии.

Технические характеристики Intel Arc B570

10 ГБ видеопамяти — приятная особенность

Достаточно большой шинный интерфейс памяти

Производительность Intel Arc B570

В конечном итоге производительность имеет значение, и показатели Intel Arc B570 впечатляют для карты с такой ценой. Однако эта модель, в основном, рассчитана на игры в разрешении 1080p, а на 1440p придется идти на компромиссы, которые вряд ли оправдают ожидания.

Что касается творческих задач или использования в сфере искусственного интеллекта, эта карта не подойдет. Я бы порекомендовал Nvidia RTX 4060 для тех, у кого очень ограничен бюджет.

В среднем, тестирование в нескольких играх, включающих «Cyberpunk 2077», «F1 2024» и «Total War: Warhammer III», показало, что эта карта выдает среднее значение FPS в 60 на 1080p, с минимальным значением в 34 FPS.

Хотя иногда можно получить приемлемый опыт на 1440p, особенно для игр с трассировкой лучей, но за немного большую сумму можно приобрести модель B580, которая превосходит данную карту.

Стоит ли покупать Intel Arc B570?

Хотя за свою цену это отличная видеокарта, за небольшую дополнительную плату можно получить значительно более мощную Arc B580, что делает B570 лучшим выбором лишь для тех, у кого крайне ограниченный бюджет.

Источник: TechRadar