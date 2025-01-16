Обзор Insta360 Flow 2 Pro: обновление лучшего компактного стабилизатора для iPhone

Insta360 Flow 2 Pro: Краткий обзор

Недавно вышел обновленный стабилизатор для смартфонов Insta360 Flow 2 Pro, который заменил оригинальную версию Insta360 Flow Pro, появившуюся менее года назад. Хотя новых функций немного, это логическое продолжение предыдущей модели с улучшениями в ключевых областях.

Flow 2 Pro – компактный ручной стабилизатор, способный удерживать смартфон в ровном положении и обеспечивать плавность его движений. Это позволяет снимать более стабильное и профессиональное видео во время движения. Устройство можно установить на ровную поверхность благодаря встроенному штативу, и оно будет автоматически следить за движением пользователя.

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Ключевые преимущества предыдущей модели сохранились или были улучшены. Легкий складной дизайн делает Flow 2 Pro одним из самых портативных стабилизаторов для смартфонов. Магнитная система крепления упрощает процесс установки телефона: зажим надежно захватывает стороны устройства, позволяя легко зафиксировать его на магните стабилизатора.

Конструкция Flow 2 Pro стала более прочной и долговечной, чем у предшественника. Крепление штатива стало более удобным, что улучшает устойчивость при установке на поверхность.

В сложенном виде Flow 2 Pro невероятно компактен, поместится даже в карман пальто. В комплекте с устойчивым мягким мешочком для хранения, но также можно приобрести жесткий кейс для транспортировки, вмещающий стабилизатор, магнитное крепление и подсветку.

Стабилизация телефона

Что касается функции стабилизации, то здесь претензий нет – все работает отлично. Flow 2 Pro более удобен в руке, чем предыдущая модель. Трехосевой стабилизатор поддерживает устройства весом до 300 грамм и предлагает три режима: Follow, Pan Follow и FPV для разных вариантов съемки.

Существует также автоматический режим, который адаптирует свою чувствительность в реальном времени, и режим Active Plus, повышающий чувствительность и срабатывающий при удержании триггера.

Стабилизатор можно управлять вручную с помощью кнопок на ручке. Управление режимами и перемещением фантастически простое.

Программное обеспечение и аксессуары

Flow 2 Pro имеет поддержку решения Apple DockKit, позволяя отслеживать объекты в более 200 приложениях камеры на iPhone. Android пользователи могут использовать Insta360 для подобных функций. Приложение управляется просто и эффективно, обеспечивая плавное отслеживание и включающее новые функции, такие как отслеживание групп людей и возможность работы с зумом до 15 раз.

Flow 2 Pro также поддерживает Dolby Vision и Apple ProRes для записи видео, а новая функция автопромптер помогает пользователям не сбиваться со сценария. Предусмотрена возможность удаленного управления стабилизатором.

Price and Availability

Insta360 Flow 2 Pro доступен с 16 января 2025 года в двух цветах: Stone Grey и Summit White.

Заключение

Insta360 Flow 2 Pro предлагает множество новых и улучшенных функций по сравнению с предыдущей версией, что делает его идеальным выбором для видеоблогеров и любителей мобильной видеосъемки.

Источник: TechRadar