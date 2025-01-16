Новый телефон Realme меняет цвет на холоде, но этот эффект временен

Realme недавно представила в Индии свои новые смартфоны Realme 14 Pro, у которых есть интересная фишка: в холоде их корпус может менять цвет. Помимо этого, они оснащены тройной LED-вспышкой и тройной степенью защиты IP, что позволяет им выдерживать экстремальные условия, связанные с воздействием воды.

Обе модели, Realme 14 Pro и 14 Pro Plus, обладают цветоизменяющей технологией, но она доступна исключительно в перламутрово-белых версиях. В отличие от пурпурной и серой моделей, которые сохраняют один цвет, перламутровые телефоны, разработанные совместно с датской студией Valeur Designers, содержат термохромные пигменты. Изначально они имеют белый цвет, но при понижении температуры ниже 16 градусов Цельсия (примерно 61 градус Фаренгейта) начинают проявлять голубые оттенки, которые возвращаются в исходное состояние при потеплении.

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Realme утверждает, что чем ниже температура, тем быстрее происходит изменение цвета. Также возможно создавать временные узоры, охлаждая лишь отдельные участки корпуса, что уже активно тестируют индийские блогеры на YouTube.

Однако есть один нюанс: «Функция изменения цвета, чувствительная к холоду, со временем утрачивает свою эффективность из-за повседневного использования и не считается дефектом». Пока неясно, как долго это будет продолжаться, но даже на официальном сайте Realme говорится, что эффект проявляется только на первых порах использования.

В серии 14 Pro есть и другие необычные решения. Например, задние камеры оснащены тремя отдельными модулями вспышки, которые, по заявлению Realme, «автоматически восстанавливают естественные оттенки кожи в условиях недостаточного освещения». На модели 14 Pro Plus эти вспышки расположены между тремя объективами камер, однако в 14 Pro создали иллюзию третьей камеры: вместо нее имеется пустой круг.

Эти смартфоны также обладают рейтингом IP69, который обеспечивает защиту от пыли и струй воды под высоким давлением и при высокой температуре. Подобные стандарты были характерны только для массивных защищенных устройств, но теперь их можно встретить и у более легких смартфонов, таких как OnePlus 13, Moto G Power и Honor Magic 7 Pro. Смартфон 14 Pro также имеет рейтинг IP68 для погружения в воду и IP66 для защиты от более мощных водяных струй при меньшем давлении и на больших расстояниях.

Остальные характеристики Realme 14 Pro и 14 Pro Plus остаются в рамках среднего уровня. Оба устройства оборудованы основными камерами на 50 мегапикселей и процессорами среднего класса: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 у модели Pro Plus и MediaTek Dimensity 7300 у Pro. Однако внушительные аккумуляторы на 6000 мАч и скорость зарядки в 80 Вт все еще вызывают впечатление. Оба телефона уже доступны в Индии, и их стоимость начинается от ₹22,999 (приблизительно $265).

Источник: TheVerge