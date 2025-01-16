Новый калькулятор Casio Comfy переместил солнечную панель ради эстетики

Калькулятор будет доступен в пяти приглушенных цветах, чтобы лучше соответствовать оформлению вашего рабочего стола: грязно-белый, темно-серый, серовато-розовый, серовато-зеленый и серовато-синий. Его выпуск в Японии намечен на 30 января 2025 года по цене ¥3,850, что примерно составляет $25.

Калькулятор будет представлен в вариантах цветового оформления: грязно-белом, темно-сером, серовато-розовом, серовато-зеленом и серовато-синем. Изображение: Casio Japan

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Нет указаний на то, что новое расположение солнечной панели скажется на её освещении и возможности выработки энергии при внутреннем освещении, однако она слегка наклонена вверх и немного больше, чем панели на других моделях Casio, ориентированных на дизайн.

Компания отмечает, что новая модель будет приурочена к 60-летию выпуска первого калькулятора Casio в 1965 году. Однако у Comfy JT-200T больше общего с первым персональным калькулятором компании, так как он использует тот же шрифт клавиш, что и Casio Mini, выпущенный в 1972 году.

Корпус калькулятора выполнен из смеси переработанного пластика и слюды, что помогает скрыть царапины. Кроме того, на его задней части имеется пружинная подставка, которая позволяет приподнять устройство примерно на восемь градусов. У калькулятора 12-значный сегментированный ЖК-дисплей. Его вычислительные возможности просты, однако он включает специальные кнопки для налога, что может сделать его привлекательным для бухгалтеров, которые не полностью полагаются на электронные таблицы.

Другие модели калькуляторов Casio, ориентированные на дизайн, имеют небольшую солнечную панель, расположенную прямо над их дисплеями. Изображение: Casio Japan

Источник: TheVerge