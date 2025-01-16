Новый ИИ-инструмент Microsoft 365: Copilot теперь доступен всем сотрудникам бесплатно

Microsoft представляет новый инструмент Copilot Chat на базе ИИ

Доступен в рамках существующей подписки Microsoft 365

Copilot Chat способствует увеличению креативности, сотрудничества и производительности

Компания Microsoft продолжает свою миссию по продвижению платформы искусственного интеллекта Copilot для большего числа пользователей, расширяя её возможности.

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Корпорация анонсировала Microsoft 365 Copilot Chat, обновлённый чат-Инструмент в своей офисной платформе, который предоставляет доступ к ИИ инструментам без дополнительных затрат.

Это обновление позволит всем сотрудникам в вашей организации воспользоваться преимуществами Copilot и ИИ-агентов, освоив современные технологии на всех уровнях.

Microsoft Copilot Chat

В новой версии предлагается безопасный чат-сервис на базе ИИ, функционирующий на основе GPT-4, с доступом к агентам прямо в чате.

Он будет предлагаться вместе с текущей подпиской Microsoft 365 Copilot стоимостью без учета продажи, что позволит пользователям адаптировать инвестиции в ИИ под нужды их компании, а доступ к агентам может быть оценён по мере использования.

В чате сохранены все существующие возможности Copilot: пользователи могут загружать документы, задавать вопросы или поручать Copilot выполнять задачи, такие как обобщение или анализ данных.

Также предоставляется доступ к Copilot Pages, что способствует улучшению сотрудничества с коллегами и ИИ-сервисами, с возможностью добавления автоматически созданных изображений для улучшения презентаций.

Инструмент Copilot Chat позволяет создавать ИИ-агенты на основе естественного языка, что должно повысить продуктивность и освободить время, ранее затрачиваемое на ручные процессы или задачи. Агенты, созданные с помощью Copilot Studio, могут быть доступны всем сотрудникам, кому это необходимо.

«Copilot Chat позволяет всей вашей команде — от специалистов по поддержке клиентов до руководителей отдела маркетинга и технических экспертов на местах — начать использовать Copilot и агентов уже сегодня», — отметил Джаред Спатаро, директор по маркетингу ИИ в Work от Microsoft, в своём блоге.

В будущем каждая организация будет иметь сочетание Microsoft 365 Copilot Chat и Microsoft 365 Copilot, нашей лучшей платформы, для масштабной трансформации с использованием ИИ.

Источник: TechRadar