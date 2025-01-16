Новая гибридная камера Leica SL3-S за 5300 долларов предназначена как для фото, так и для видеосъемки.

Leica предлагает новую камеру для профессионалов, работающих как с фото, так и с видео. Сегодня на рынок выходит модель Leica SL3-S стоимостью $5,295. Это полнокадровая беззеркальная гибридная камера, оптимизированная для съемки динамичных сцен и видео в формате 6K. Подобно камере SL3, на базе которой она создана, SL3-S имеет компактное тело и 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран. Однако, если SL3 с 60-мегапиксельным сенсором в первую очередь предназначена для фотосъемки, то SL3-S ориентирована на скорость: её 24-мегапиксельный сенсор способен записывать видео в 6K с 12-битной необработанной записью, а также фотографировать со скоростью до 30 кадров в секунду с непрерывным автофокусом.

Новые возможности в видеосъемке SL3-S позволяют записывать 6K видео (разрешение 5952 x 3968) с частотой до 30 кадров в секунду в режиме полного 3:2 сенсора, или до 60 кадров в секунду в формате 4K. Камера может записывать данные напрямую на SSD через подключение по USB-C. Хотя сенсор камеры не выделяется высоким разрешением для фотосъемки, его компенсируют скорость и возможности автофокусировки. SL3-S оснащена 779 фазовыми датчиками автофокуса, что более чем вдвое превосходит 315 точек у SL3. Она также обладает улучшенной детекцией объектов и автофокусировкой, позволяя создавать высокоразрешенные мультикадровые снимки в 48 и 96 мегапикселей без необходимости использования штатива.

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По остальным характеристикам SL3-S весьма схожа с SL3: она имеет такой же дизайн корпуса с двумя слотами для карт памяти (один UHS-II SD и один CFExpress Type B), поворотный сенсорный экран и цветовую кодировку меню (красный для фото и желтый для видео), а также оригинальную светящуюся кнопку включения. Это похожая стратегия, которую Leica применила в последнем поколении своих камер SL2 и SL2-S, причем внешне новые модели снова выглядят идентично, за исключением некоторых изменений в оформлении бренда Leica.

Линейка SL ориентирована на профессионалов, которым необходима универсальная рабочая камера с высококачественной видео записью и автофокусировкой, в отличие от более специализированного инструмента для фотосъемки, например, дальномерного фотоаппарата Leica M. Поэтому логично, что Leica интегрировала свои Content Credentials в SL3-S, используя Инициативу аутентичности контента Adobe для проверки подлинности изображений, как это впервые было сделано на M11-P. Удивительно, но эта функция недоступна в стандартной SL3, которая была выпущена в марте 2024 года и не будет добавлена через обновление программного обеспечения. Представитель Leica Натан Келлум-Пате сообщил изданию The Verge, что SL3 не обладает необходимым оборудованием, и хотя программная аутентификация контента возможна, она «не соответствует стандартам Leica для шифрования этих важных данных».

Если у вас достаточно средств для покупки Leica, но вы не хотите тратить слишком много, SL3-S станет более удачным вложением, кроме случаев, когда решающее значение имеют мельчайшие детали изображения.

Источник: TheVerge