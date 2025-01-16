Надежный инсайдер намекнул на проведение PlayStation State of Play в феврале 2025 года.

Надежный инсайдер сообщил, что следующее мероприятие PlayStation State of Play пройдет в феврале 2025 года. Этим инсайдером является не кто иной, как NateTheHate, который недавно точно предсказал анонс Nintendo Switch 2, вызвавший бурю в социальных сетях сегодня. Естественно, многие хотят знать, какими еще секретами владеет инсайдер, и, по-видимому, одним из них является следующее событие от PlayStation.

PlayStation State of Play в феврале 2025 года — вполне логично

В ответ на вопрос подписчика о следующем мероприятии State of Play, NateTheHate написал в Твиттере:

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Хотя у NateTheHate хорошая репутация в плане утечек, мы все же советуем нашим читателям относиться к этой информации с осторожностью.

Тем не менее, событие в феврале действительно кажется логичным. Sony планирует выпустить несколько игр в этом году, и ей необходимо вызвать интерес к ним, начиная с Ghost of Yotei. Компания уже начала подчеркивать эту игру в своих рекламных роликах, один из которых мы увидели на этой неделе.

Хотя от мероприятий State of Play мы не ожидаем сенсаций, Sony может захотеть анонсировать небольшую игру от первого лица или выделить игры от третьих лиц, которые появятся на PS5 в этом году, как это обычно и происходит. Март слишком поздний для старта маркетинговых кампаний, и, исключив январь, февральское State of Play звучит вполне вероятно.