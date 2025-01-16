Малайзия рассматривает новую криптовалютную политику после переговоров с ОАЭ и Чанпэн Чжао.

Недавно премьер-министр Малайзии объявил, что правительство планирует изучить варианты регулирования цифрового финансового сектора, стремясь модернизировать устаревшую финансовую систему страны. Это заявление последовало за встречами с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Чанпэном Чжао, основателем криптовалютной биржи Binance.

Премьер-министр обсуждает крипторегулирование с Чанпэном Чжао и правительством ОАЭ

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Газета The New Straits Times сообщила, что малайзийское правительство рассматривает возможность создания криптовалютной политики для формирования четкой нормативной базы в стране и стремится к тому, чтобы в конечном итоге криптовалюта и технология блокчейн были признаны в стране.

Премьер-министр Малайзии, Датук Сери Анвар Ибрагим, сообщил, что в ходе своего трехдневного официального визита в столицу ОАЭ он обсуждал с основателем Binance, Чанпэном Чжао, и правительством Абу-Даби, как двигаться вперед с регулированием криптовалют.

«Мы говорили о цифровой трансформации, дата-центрах и искусственном интеллекте (ИИ). Сейчас мы сталкиваемся с вызовами, требующими от нас принятия значительных изменений. Я провел долгие обсуждения с руководством Абу-Даби и Чанпэном Чжао, соучредителем крупнейшей в мире криптовалютной платформы Binance.»

Анвар предложил, чтобы малайзийские учреждения, включая Комиссию по ценным бумагам, Казначейство и Банк Негара Малайзия, изучили, как страна может внедрить индустрию и её регулирование, чтобы малайзийский рынок не остался «позади», но смог «обезопасить интересы людей и предотвратить утечки.»

Он отметил, что быстрое развитие индустрии требует от страны столь же быстрой адаптации, чтобы отказаться от «старой финансовой системы.» Премьер-министр охарактеризовал новый подход как «радикальное отступление от старых методов.»

Малайзийское правительство следует примеру ОАЭ

По мнению Анвара, страна не может бездействовать, аргументируя это тем, что инновации в криптовалютной индустрии «так же, как и ИИ, изменят финансовый мир.» Он утверждает, что Малайзия не должна оказаться «вынужденной» позже адаптироваться и принимать криптовалюты, когда другие страны уже это сделали, приводя ОАЭ в качестве примера.

Сообщается, что премьер-министр отметил, что лидеры ОАЭ, будучи лидерами в этой области, считают возможным наладить тесное сотрудничество с малайзийскими властями для разработки крипторегулирования.

Анвар объяснил, что Малайзия не будет начинать криптополитическую инициативу с нуля, так как правительство воспользуется опытом других стран, таких как ОАЭ и Binance. «Нам нужно обсудить это в деталях, отказаться от старой бизнес-модели и придать смысл этой политике цифровых финансов,» добавил он.

Согласно отчету, он также выразил надежду, что страна будет более открыта к инновациям и хочет ускорить процесс утверждения.

Тем не менее, он подчеркнул, что криптополитика потребует всестороннего изучения со стороны государственных органов для решения возникающих вопросов и возможных рисков. Он объяснил, что ведомства должны развивать компетентность, персонал должен быть обучен, а финансовые игроки должны участвовать.

«Важно то, что у нас отличные отношения с ОАЭ. Мы сказали им, что будем двигаться в этом направлении при условии, что будем работать как партнеры для достижения поставленных целей.»

Премьер-министр заключил, что в ближайшее время будет подготовлен документ, который представят кабинету министров для утверждения.

Источник: Bitcoinist