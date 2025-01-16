Лучший мини-ПК за $120: 512GB SSD, мощный процессор и корпус вместо Raspberry Pi 5

Дорогостоящая Raspberry Pi: ищем x86 альтернативу

Raspberry Pi подорожала, что может расстроить не всех пользователей.

Устройство остается популярным среди энтузиастов и мастеров.

Тем не менее, увеличение цены на 50% за удвоение объема ОЗУ оказалось неожиданным.

Фонд Raspberry Pi недавно презентовал Raspberry Pi 5 с 16 ГБ оперативной памяти. Дополнительная память полезна для тяжелых дистрибутивов, таких как Ubuntu, в настольных вариантах использования. Однако новая модель стоит 120 долларов, что почти вдвое дороже модели с 8 ГБ и ощутимо для одноплатного компьютера. Возникает вопрос: можно ли за эти же деньги найти лучшее устройство?

Ответ да: Dreamfyre Mini PC (DR02) предоставляет конкурентоспособную x86-альтернативу с улучшенными спецификациями и корпусом всего за 120 долларов на Amazon. Этот компьютер подходит для домашнего, образовательного и профессионального использования и оснащен процессором Intel Celeron N95 12-го поколения с тактовой частотой до 3.4 ГГц.

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Компактный мини-компьютер, работающий на Windows 11, имеет размеры 116 x 116 x 46 мм, весит всего 0.5 кг и оснащен 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 и твердотельным накопителем M.2 объемом 512 ГБ. Есть возможность расширения памяти до 2 ТБ. Система охлаждения с бесшумным вентилятором обеспечивает надежную работу с минимальным уровнем шума, что идеально для тихих офисов или учебных помещений.

Без лишних украшений

Устройство способно обрабатывать три 4K UHD экрана (3840 x 2160) благодаря тройным HDMI 2.1 выходам. В наличии три USB 3.0 Type-A порта, один USB-C порт, LAN-порт с пропускной способностью 1000 МБ/с и разъем для наушников. Мини-компьютер отличается лаконичным дизайном без отвлекающих LED-светодиодов, что подходит для профессиональной среды. Беспроводная связь обеспечивается Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Хоть Dreamfyre Mini PC и не является прямым аналогом Raspberry Pi 5 из-за отсутствия GPIO и поддержки сообщества, необходимых для аппаратных проектов и прототипирования, это универсальная и мощная альтернатива для недорогих мини-компьютеров, пригодных для выполнения общих вычислительных задач.

На данный момент на Amazon есть лишь два отзыва об этом устройстве, но оба они с оценкой в пять звезд.

Источник: TechRadar