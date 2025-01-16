Лебаредян из Nvidia обсуждает обучение роботов с искусственным интеллектом

Существует множество обсуждений о человекоцентристском ИИ, который улучшает человеческий опыт, а не заменяет его. Но разве человекоподобные роботы — это не технология замещения?

Этот вопрос вызывает много споров. Фактически, на протяжении всей истории существования человечества создавалась своего рода пирамидальная схема. Каждое поколение рассчитывает, что следующее будет обеспечивать нынешнее. Сейчас мы сталкиваемся с потенциальным кризисом, поскольку в некоторых местах следующее поколение действительно может быть меньше. У нас просто недостаточно рабочих ресурсов. Роботы остаются единственной надеждой на предоставление услуг, необходимых для поддержания общества. Как мы собираемся все это осуществить, если у нас нет передовых производственных процессов и транспортировки, зависящих от агентов, обладающих сверхчеловеческими способностями во многих аспектах?

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Вы работаете над созданием цифрового двойника реального мира, называемого Omniverse, в котором роботы с ИИ могут учиться действовать. Как это работает?

Это похоже на видеоигру. Omniverse — это своего рода видеоигра, которая отличается тем, что в ней нет фантастических миров. Она ограничена законами физики реального мира настолько точно, насколько это возможно, чтобы мы могли проводить множество симуляций и тестировать вещи. Искусственный интеллект и робот мыслят так, как будто они находятся в реальном мире, и могут пробовать разные ситуации гораздо быстрее, так как мы можем просто задействовать больше вычислительных ресурсов. За один час в реальном мире проводится миллионы часов в виртуальном мире, и если происходят ошибки, они никому не причинят вреда.

Был ли у вас соблазн назвать это «Матрицей»?

Это может быть похоже на «Матрицу» в том смысле, что она неотличима от реального мира. Это ключевой момент. Потому что в какой-то момент вы хотите передать «мозг» робота в настоящий робот для работы в реальном мире. И если обучение проводилось в мультяшной, нереалистичной версии, то робот не сможет хорошо работать.

Какие, по вашему мнению, первые применения роботов с ИИ?

Всегда сложно предсказать точно. Есть триллионы долларов, которые можно было бы улучшить с помощью роботов с общими способностями. Я особенно сосредоточен на промышленной области, производстве, складировании, цепочках поставок и логистике. В конечном итоге и на строительстве. В наших фабриках не хватает людей. Некоторые роботы будут более эффективны в местах, где люди не могут находиться, например, в ядерных реакторах или при опасных горных работах.

Некоторые люди опасаются, что эта технология может быть использована в военных целях.

Не уверен, что это моя забота. Мне кажется, мы уже создали многие технологии, которые действительно пугают, но, несмотря на все геополитические конфликты, нам удалось найти способы договориться о том, что допустимо, а что нет. Любая технология может быть использована как во благо, так и во вред, но, я думаю, мы сможем прийти к какому-то соглашению.

СЕО компании Nvidia Дженсен Хуанг активно высказывается о пагубном влиянии экспортного контроля США. Ваши самые продвинутые чипы нельзя продавать в Китае, и кажется, что новые ограничения появляются постоянно. Вы обеспокоены направлениями развития глобальной торговли?

Мы соблюдаем все законы в странах, где мы работаем. Мы — компания, базирующаяся в США, и, конечно, мы не только соблюдаем наши правила, но и осознаем, что наше демократически избранное правительство обязано заботиться о безопасности нашей страны. Однако каждый человек на планете заслуживает того, чтобы пользоваться этими новыми возможностями, а не только США. Поэтому мы надеемся, что какие бы ограничения и экспортные контроли ни вводились, они также будут учитывать этот факт.

Источник: Time