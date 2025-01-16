Короткометражка «Ануя», претендующая на «Оскар», выходит на Netflix и вызывает волну ожидания премий

Netflix приобрел права на трансляцию фильма «Анджуя», который вошел в шорт-лист на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм». Об этом стало известно из тизерного видео, опубликованного на платформе. В преддверии церемонии вручения «Оскар» в 2025 году я стараюсь просмотреть всех потенциальных номинантов, и Netflix значительно облегчает эту задачу, подтверждая свой статус одного из лучших стриминговых сервисов.

Фильм «Анджуя» впервые был представлен на кинофестивале HollyShorts в августе прошлого года. Действие происходит в Дели, Индия, и повествует о судьбоносном путешествии девятилетней героини, роль которой исполнила Саджа Патан. Девочка работает вместе с сестрой на текстильной фабрике. Когда ей предоставляется редкая возможность пойти в школу, Анджуя сталкивается с важным выбором, который может изменить и её судьбу, и судьбу сестры. Хотя точная дата выхода фильма на Netflix пока неизвестна, тизер обещает вдохновляющую историю стойкости и решимости, и я с нетерпением жду возможности добавить его в свой список на Netflix.

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Режиссером «Анджуи» выступил Адам Дж. Грейвз, а творческая команда включает известных голливудских деятелей, таких как Минди Калинг и Гунит Монга Капур, которая работала над оскароносной короткометражкой «Шептуны слонов». Позицию исполнительного продюсера заняла Приянка Чопра-Джонс. Первоначально фильм произвел фурор среди зрителей в Индии, и Минди Калинг уже выразила радость по поводу перехода фильма на международную платформу.

«Анджуя – это история, которая много значит для меня. Она полна силы, надежды и жизненной энергии, как и невероятные молодые девочки, которых она олицетворяет», — отметила Калинг, добавив, что «фильм привлекает внимание к важным вопросам, одновременно воспевая стойкость, юмор и надежду. Я рада, что благодаря сотрудничеству с Netflix, эта история сможет достучаться до более широкой аудитории».

Обычно я предпочитаю полнометражные драмы, но с расширением своих стриминговых возможностей и загрузкой таких платформ, как Mubi, короткометражки стали чаще попадаться на глаза. Как человек, увлеченный всем, что связано с наградным сезоном, я должен признать: знакомство с тизером «Анджуи» и ее место в шорт-листе на «Оскар» привлекает внимание к короткометражкам как развивающемуся виду искусства, и я чувствую, что этот жанр будет чаще появляться в моем списке просмотров.

Источник: TechRadar