Компания Polestar анонсировала выпуск внедорожника Polestar 7 на фоне снижения продаж и регуляторных препятствий.

Polestar может столкнуться с возможным запретом в США, но шведская компания с китайскими корнями не собирается останавливаться на выпуске новых продуктов. В четверг компания предоставила бизнес-обновление, в котором анонсировала новую модель — компактный внедорожник Polestar 7, производство которого планируется в Европе.

О модели Polestar 7 было сказано немного — нам даже не показали прототип. Однако компания заявила, что это будет «очень прогрессивный внедорожник» с выраженной уникальной торговой особенностью. Пока не ясно, когда автомобиль начнёт производиться или где именно в Европе его будут собирать. (Швеция кажется вероятным местом.)

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«Мы войдем в сегмент компактных внедорожников, который, кстати, является крупнейшим и самым быстрорастущим в мире, и, конечно, убедимся, что он будет полон «ДНК Polestar»», — заявил новый генеральный директор компании, Михаэль Лоштеллер.

В обновлении, представленном в виде профессионально снятого интервью с Лоштеллером, не упоминалась ситуация с нормативными проблемами Polestar в США. Администрация Байдена недавно утвердила запрет на программное обеспечение для подключённых автомобилей из Китая, что, по заявлению Polestar, “фактически запретило бы” продажу электромобилей в США.

Фактически, США вообще не были упомянуты в 27-минутном видео — возможно, это отражает сильные встречные ветра, с которыми сталкиваются электромобили при новой администрации Трампа. Вместо этого компания заявила, что надеется вскоре выйти на рынок Франции, который сейчас является одним из самых быстрорастущих рынков для электромобилей.

Это представляет собой значительное изменение позиции компании за последние несколько лет. Polestar была сосредоточена на рынке США с Polestar 3, трехрядным внедорожником, производимым на заводе в Южной Каролине, чтобы соответствовать щедрым стимулам, которые были введены администрацией Байдена. Продажи электромобилей выглядели многообещающе, когда был анонсирован Polestar 3, но сейчас продажи замедлились из-за высоких цен, сложностей с зарядкой и политической ситуации. Множество стимулов, введённых президентом Джо Байденом, вероятно, будут отменены при избранном президенте Дональде Трампе.

Polestar также представила свои финансовые результаты за третий квартал, включающие чистый убыток в размере 323 миллионов долларов. Компания продала 12 548 автомобилей, что на 8 процентов меньше по сравнению с продажами за третий квартал 2023 года.

Компания также сообщила, что больше не ожидает схожей выручки в 2024 году, как в 2023 году, и не рассчитывает на положительную валовую прибыль за четвёртый квартал. Вместо этого Polestar прогнозирует «снижение выручки в среднем на уровне десяти с лишним процентов и отрицательную валовую маржу на том же уровне, что и за весь 2023 год, поскольку ассортимент продукта в четвёртом квартале был негативно затронут меньшим, чем ожидалось, количеством продаж Polestar 3 и Polestar 4.»

Несмотря на эти вызовы, Лоштеллер заявил, что уверен в правильности выбранного курса развития Polestar. Он предсказал «положительные» скорректированные доходы для 2025 года и положительный свободный денежный поток, при котором Polestar будет больше зарабатывать от своей деятельности, чем терять, к 2027 году.

«Вообще говоря, 2024 год станет переходным для Polestar», — добавил Лоштеллер, который ранее руководил Opel, принадлежащим Stellantis. «Но я чувствую, что мы хорошо подготовлены, начиная с 2025 года, с правильными автомобилями, с правильной дистрибуцией и, очевидно, с намного более фокусированным вниманием на значительное снижение затрат и повышение эффективности.»

Источник: TheVerge