Как заморозить большую партию соуса

Приготовление большого количества соуса на месяц, карри или огромной кастрюли чили кажется разумным решением, однако может оказаться утомительным. Рецепты требуют большого количества ингредиентов, процесс может занимать несколько часов или даже весь день. И всё это ради 10-20 порций ароматного соуса, приготовленного с любовью и терпением. Это стоит усилий, чтобы каждый капля была использована. Чтобы облегчить этот процесс, используйте технологии и заморозьте большую часть соуса. Вот как можно заморозить большие объёмы соуса для лёгких ужинов в будущем.

Замораживайте порции «на одну порцию»

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Главная сложность при замораживании чего-либо — соуса, бульона или даже мяса — в крупных кусках заключается в том, что разморозить небольшую часть проблематично. Либо нужно размораживать всё и потом снова замораживать, что может негативно сказаться на качестве, или разрезать замороженное, что не безопасно.

Поэтому решите вопрос с порциями ещё до того, как заморозите соус. Возможно, вы слышали о том, что для порционирования соуса можно использовать лотки для льда. Однако они, вероятно, окажутся слишком малы. Вместо этого используйте что-то более соответствующее реальному размеру порции.

Лотки для льда подходят для замораживания концентрированных жидкостей, но для больших объемов соуса используйте пластиковые контейнеры или пакеты. Размер должен соответствовать вашему представлению о порции. Если у вас большая семья, замораживайте более крупные порции.

При сомнениях замораживайте плоско

Устроить всё в морозильнике порой похоже на сложный пазл. Замораживание жидкости в плоском виде вместо блока упрощает хранение.

Кроме того, когда соус заморожен тонко и плоско, его легче разломать на кусочки и изменить размер порции. Это особенно удобно, если вы не уверены, сколько вам понадобится для ужина. Замораживание соуса таким образом быстрее, а также сокращает время на разморозку и приготовление.

Как замораживать большие объёмы соуса

Предварительно порционируйте соус в пакетах или используйте метод с противнем.

Предварительная порционировка в пакетах для заморозки: Просто налейте «одну порцию» в пакет для заморозки, от одного до четырёх чашек. Разместите его плоско на противне и поместите в морозильник до полного замораживания. Затем аккуратно сложите замороженные пакеты с соусом.

Используйте палочки для еды или ручки для разделения порций. Если у вас только большие пакеты, используйте инструменты, безопасные для морозильника, чтобы разделить соус при заморозке. Для слоя соуса в полдюйма можно использовать палочку для еды для создания углубления. Оно позволяет легко разломать замороженный соус на порции.

Метод с противнем. Для сцепления слоёв используйте противень немного по-другому. Выстелите противень пергаментом или полиэтиленовой пленкой с запасом. Разложите соус прямо на противне слоем в полдюйма. Аккуратно поместите противень в морозильник. Когда соус замерзнет, используйте подложку, чтобы помочь разломать его на кусочки. Переложите кусочки в пакеты для заморозки или контейнеры.

Когда вы готовы для быстрого ужина, просто положите кусочек или два соуса в кастрюлю вместе с замороженным рисом и двумя столовыми ложками воды. Накройте крышкой и оставьте на слабом огне на 20 минут.

Источник: LifeHacker