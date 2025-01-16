Игра для PS Plus получает последнее обновление контента после убытка в $200 млн.

Один из самых громких провалов 2024 года получил свое финальное обновление контента в виде ежемесячной игры января 2025 года для подписчиков PS Plus Essential. Несмотря на широкую критику нового дополнения участниками сообщества, Rocksteady Studios и WB Games выполнили свое обещание, выпустив Эпизод 8: Баланс, как и планировалось.
Сможет ли финальное обновление Suicide Squad завоевать игроков PS Plus?
Помимо устранения багов и улучшений, Эпизод 8 добавляет новую миссию “Беспредел”, комплект “Весы” в стиле Опасности, новые мощные виды оружия и изменения игрового процесса. Пользователи также смогут исследовать дополнительные области карты Elseworld и сразиться с Брейниаком.
Заметки к патчу содержат следующие изменения:
ИЗМЕНЕНИЯ В ИГРОВОМ ПРОЦЕССЕ
- Уменьшена продолжительность Смертоносного Удара Дефстроука против определенных врагов, чтобы она была сопоставима с другими персонажами.
- Требования к опыту для Уровней Отряда снижены, а ранее заработанный опыт будет вознагражден ретроспективно. Игроки могут заметить увеличение Уровней Отряда и наличие дополнительных Очков Отряда после обновления до Эпизода 8.
ВОЗМОЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
- Исправлена ошибка для игроков в Японии, из-за которой монеты Лексора исчезали преждевременно.
- Исправлена ошибка, препятствующая обновлению списка воспроизведения «Raising Hell», если игра велась не в Эпизоде 7.
- Исправлена ошибка, не позволяющая получить бонусный опыт за критические убийства и убийство Заряженных врагов.
- Исправлена ошибка, из-за которой не выдавались Ресурсы B-Technology за выполнение некоторых миссий.
- Исправлена ошибка, не позволявшая регистрировать новые личные рекорды в Killing Time на табло лидеров.
- Исправлена ошибка, из-за которой счетчик убийств в Миссии Беспредела Эпизода 7 отображал неправильные значения.
- Исправлена ошибка, из-за которой Лутинаты исчезали, когда убивали хозяина, внутри которого они находились.
- Исправлена ошибка, приводящая к мгновенному восстановлению Конструкций Зеленого Фонаря после уничтожения в Миссии Беспредела Эпизода 7.
- Исправлена ошибка, из-за которой способность сокращения каната Харли Квинн становилась недоступной при использовании раскладки контроллера Trigger Happy.
- Исправлена ошибка, из-за которой комплект «Капитан на Деку» Капитана Бумеранга имел неправильную цену в монетах Лексора.
- Исправлена ошибка при покупке набора эмодзи Джокера, из-за которой одна из эмоций казалась не купленной.
- Исправлена ошибка, приводящая к 500% бонусного урона у комплекта «Разум Превыше Материи» второго уровня Гориллы Гродда против невдохновленных врагов, в то время как для корректного действия бонуса они должны быть вдохновленными.
- Исправлена ошибка с «Ищущим Сердца» Сироты, когда враги поблизости не получали 50% урона от суицидального удара при выполнении на Маркованном враге.
- Исправлена ошибка с оружием «Дразнилка», из-за которой убитые горящие враги от альтернативного огня не всегда передавали эффект поджигания другим врагам.
- Исправлена ошибка, создающая сложности при прохождении игроками через пики в Средневековом мире Elseworld.
- Исправлены различные сбои системы.
- Исправлены разные ошибки интерфейса пользователя.
- Исправлены различные ошибки звуковых эффектов.
- Исправлены различные ошибки игрового процесса.
- Производительность улучшена, исправлены различные ошибки производительности.
- Исправлены анимации и кинематографические сцены.
- Исправлены ошибки аудио.
- Исправлены ошибки окружения.
- Исправлены неверные или непереведенные текстовые строки.
- Исправлены случаи некорректного появления врагов.
Дайте знать, что вы думаете об обновлении.
Источник: PlayStationLifestyle