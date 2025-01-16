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Игра для PS Plus получает последнее обновление контента после убытка в $200 млн.

16.01.2025
Игра для PS Plus получает последнее обновление контента после убытка в $200 млн. Игра для PS Plus получает последнее обновление контента после убытка в $200 млн.

Один из самых громких провалов 2024 года получил свое финальное обновление контента в виде ежемесячной игры января 2025 года для подписчиков PS Plus Essential. Несмотря на широкую критику нового дополнения участниками сообщества, Rocksteady Studios и WB Games выполнили свое обещание, выпустив Эпизод 8: Баланс, как и планировалось.

Сможет ли финальное обновление Suicide Squad завоевать игроков PS Plus?

Помимо устранения багов и улучшений, Эпизод 8 добавляет новую миссию “Беспредел”, комплект “Весы” в стиле Опасности, новые мощные виды оружия и изменения игрового процесса. Пользователи также смогут исследовать дополнительные области карты Elseworld и сразиться с Брейниаком.

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Заметки к патчу содержат следующие изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ В ИГРОВОМ ПРОЦЕССЕ

  • Уменьшена продолжительность Смертоносного Удара Дефстроука против определенных врагов, чтобы она была сопоставима с другими персонажами.
  • Требования к опыту для Уровней Отряда снижены, а ранее заработанный опыт будет вознагражден ретроспективно. Игроки могут заметить увеличение Уровней Отряда и наличие дополнительных Очков Отряда после обновления до Эпизода 8.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

  • Исправлена ошибка для игроков в Японии, из-за которой монеты Лексора исчезали преждевременно.
  • Исправлена ошибка, препятствующая обновлению списка воспроизведения «Raising Hell», если игра велась не в Эпизоде 7.
  • Исправлена ошибка, не позволяющая получить бонусный опыт за критические убийства и убийство Заряженных врагов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой не выдавались Ресурсы B-Technology за выполнение некоторых миссий.
  • Исправлена ошибка, не позволявшая регистрировать новые личные рекорды в Killing Time на табло лидеров.
  • Исправлена ошибка, из-за которой счетчик убийств в Миссии Беспредела Эпизода 7 отображал неправильные значения.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Лутинаты исчезали, когда убивали хозяина, внутри которого они находились.
  • Исправлена ошибка, приводящая к мгновенному восстановлению Конструкций Зеленого Фонаря после уничтожения в Миссии Беспредела Эпизода 7.
  • Исправлена ошибка, из-за которой способность сокращения каната Харли Квинн становилась недоступной при использовании раскладки контроллера Trigger Happy.
  • Исправлена ошибка, из-за которой комплект «Капитан на Деку» Капитана Бумеранга имел неправильную цену в монетах Лексора.
  • Исправлена ошибка при покупке набора эмодзи Джокера, из-за которой одна из эмоций казалась не купленной.
  • Исправлена ошибка, приводящая к 500% бонусного урона у комплекта «Разум Превыше Материи» второго уровня Гориллы Гродда против невдохновленных врагов, в то время как для корректного действия бонуса они должны быть вдохновленными.
  • Исправлена ошибка с «Ищущим Сердца» Сироты, когда враги поблизости не получали 50% урона от суицидального удара при выполнении на Маркованном враге.
  • Исправлена ошибка с оружием «Дразнилка», из-за которой убитые горящие враги от альтернативного огня не всегда передавали эффект поджигания другим врагам.
  • Исправлена ошибка, создающая сложности при прохождении игроками через пики в Средневековом мире Elseworld.
  • Исправлены различные сбои системы.
  • Исправлены разные ошибки интерфейса пользователя.
  • Исправлены различные ошибки звуковых эффектов.
  • Исправлены различные ошибки игрового процесса.
  • Производительность улучшена, исправлены различные ошибки производительности.
  • Исправлены анимации и кинематографические сцены.
  • Исправлены ошибки аудио.
  • Исправлены ошибки окружения.
  • Исправлены неверные или непереведенные текстовые строки.
  • Исправлены случаи некорректного появления врагов.

Дайте знать, что вы думаете об обновлении.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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