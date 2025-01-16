Игра для PS Plus получает последнее обновление контента после убытка в $200 млн.

Один из самых громких провалов 2024 года получил свое финальное обновление контента в виде ежемесячной игры января 2025 года для подписчиков PS Plus Essential. Несмотря на широкую критику нового дополнения участниками сообщества, Rocksteady Studios и WB Games выполнили свое обещание, выпустив Эпизод 8: Баланс, как и планировалось.

Помимо устранения багов и улучшений, Эпизод 8 добавляет новую миссию “Беспредел”, комплект “Весы” в стиле Опасности, новые мощные виды оружия и изменения игрового процесса. Пользователи также смогут исследовать дополнительные области карты Elseworld и сразиться с Брейниаком.

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Заметки к патчу содержат следующие изменения:

ИЗМЕНЕНИЯ В ИГРОВОМ ПРОЦЕССЕ

Уменьшена продолжительность Смертоносного Удара Дефстроука против определенных врагов, чтобы она была сопоставима с другими персонажами.

Требования к опыту для Уровней Отряда снижены, а ранее заработанный опыт будет вознагражден ретроспективно. Игроки могут заметить увеличение Уровней Отряда и наличие дополнительных Очков Отряда после обновления до Эпизода 8.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

Исправлена ошибка для игроков в Японии, из-за которой монеты Лексора исчезали преждевременно.

Исправлена ошибка, препятствующая обновлению списка воспроизведения «Raising Hell», если игра велась не в Эпизоде 7.

Исправлена ошибка, не позволяющая получить бонусный опыт за критические убийства и убийство Заряженных врагов.

Исправлена ошибка, из-за которой не выдавались Ресурсы B-Technology за выполнение некоторых миссий.

Исправлена ошибка, не позволявшая регистрировать новые личные рекорды в Killing Time на табло лидеров.

Исправлена ошибка, из-за которой счетчик убийств в Миссии Беспредела Эпизода 7 отображал неправильные значения.

Исправлена ошибка, из-за которой Лутинаты исчезали, когда убивали хозяина, внутри которого они находились.

Исправлена ошибка, приводящая к мгновенному восстановлению Конструкций Зеленого Фонаря после уничтожения в Миссии Беспредела Эпизода 7.

Исправлена ошибка, из-за которой способность сокращения каната Харли Квинн становилась недоступной при использовании раскладки контроллера Trigger Happy.

Исправлена ошибка, из-за которой комплект «Капитан на Деку» Капитана Бумеранга имел неправильную цену в монетах Лексора.

Исправлена ошибка при покупке набора эмодзи Джокера, из-за которой одна из эмоций казалась не купленной.

Исправлена ошибка, приводящая к 500% бонусного урона у комплекта «Разум Превыше Материи» второго уровня Гориллы Гродда против невдохновленных врагов, в то время как для корректного действия бонуса они должны быть вдохновленными.

Исправлена ошибка с «Ищущим Сердца» Сироты, когда враги поблизости не получали 50% урона от суицидального удара при выполнении на Маркованном враге.

Исправлена ошибка с оружием «Дразнилка», из-за которой убитые горящие враги от альтернативного огня не всегда передавали эффект поджигания другим врагам.

Исправлена ошибка, создающая сложности при прохождении игроками через пики в Средневековом мире Elseworld.

Исправлены различные сбои системы.

Исправлены разные ошибки интерфейса пользователя.

Исправлены различные ошибки звуковых эффектов.

Исправлены различные ошибки игрового процесса.

Производительность улучшена, исправлены различные ошибки производительности.

Исправлены анимации и кинематографические сцены.

Исправлены ошибки аудио.

Исправлены ошибки окружения.

Исправлены неверные или непереведенные текстовые строки.

Исправлены случаи некорректного появления врагов.

Дайте знать, что вы думаете об обновлении.