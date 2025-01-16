Жители Судана Спасают Людей, Которым Не Может Помочь Международная Гуманитарная Помощь

Парадоксально, но Судан одновременно сталкивается с одной из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире и наблюдает уникально оптимистичный ответ на него. Вследствие конфликта между враждующими генералами правительство северо-восточноафриканской страны фактически перестало функционировать, экономика разрушена, фермеры покинули свои земли, что поставило под угрозу голода половину населения из 50 миллионов человек. Тот же военный конфликт, который разрушил Судан, сделал страну настолько опасной, что международные гуманитарные организации не могут прийти на помощь.

Таким образом, на помощь пришло само население. По всему Судану простые граждане организовали себя, чтобы кормить соседей, предоставлять жилье незнакомцам, оказывать помощь раненым и поддерживать детей, пострадавших от войны. Более 600 временных общественных центров, известных как Экстренные реакционные комнаты (ERR), стали местом сосредоточения этой помощи. Усилиями общества решается насущная проблема, ускоряя также мировое движение, которое меняет подход к распределению гуманитарной помощи, уменьшая роль крупных агентств и выделяя на передний план местные инициативы.

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По словам Ханин Ахмед, одного из первых организаторов ERR, эти комнаты начали свою работу с началом боевых действий 15 апреля 2023 года. Тогда напряженное противостояние между армией Судана и лидером союзной милиции переросло в полномасштабную войну. Взрывы в столице Хартум вынудили Ахмед и её товарищей эвакуироваться из университета, а затем организовать сортировочные центры для эвакуации раненых в больницы, общественные кухни и службы психологической поддержки.

Подобная самоорганизация возникала и в других районах, часто под руководством тех, кто уже участвовал в народных движениях, что четыре года назад привели к свержению военного правительства, управлявшего Суданом десятилетиями. В 2021 году временное правительство было свергнуто в результате государственного переворота, что привело к нынешнему разрушительному военному конфликту. Более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Чем хуже ведут себя самопровозглашенные лидеры Судана, тем благороднее отвечает население. В штате Западный Кордофан на южной границе страны, Салах Алмогадм, ранее работавший в Министерстве сельского хозяйства, стал одним из тех, кто помогает координировать работу местных ERR, ежедневно обеспечивающих питанием 177 000 человек.

Международные группы оказывают помощь в ограниченном объеме. Из-за боевых действий международные организации, включая ООН и частные группы, оказались блокированы в соседних странах, таких как Чад, или в Порт-Судане, который стал временной резиденцией правительства. Доступ к пострадавшим районам в основном осуществляется через ERR.

«Конвой помощи направляется в один из районов Хартума, который не получал помощи с апреля 2023 года», — говорит Тейлор Гарретт из USAID, и эта сеть распределения включает 70 ERR и 150 общественных кухонь.

ERR не только реагируют на локальные потребности, но и задают направление глобальному движению за локально организованную гуманитарную помощь. Одна из лидеров, Ахмед, отмечает: «Мы оказываем помощь нашему народу». Взаимопомощь народов и сообществ стала основной деятельностью в условиях, когда международные организации лишены возможности действовать прямо. Столкнувшись с огромными вызовами, ERR с каждым днем укрепляют свой статус важного механизма помощи.

Местные инициативы, несмотря на политическую нестабильность, активно развиваются и работают по принципу набирательных фондов. Эти усилия являются началом осознания важности локальной ответственности, приводя к новой форме управления, основанной на заботе о нуждающихся. Подобный опыт может служить примером не только для Судана, но и для других регионов, находящихся в кризисе.

Источник: Time