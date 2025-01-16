Женщины, отказывающиеся поддерживать экономику Трампа

В дни после президентских выборов 2024 года Ана Томпсон почувствовала безнадёжность. «Я была очень испугана последствиями и тем, что может произойти с нашей страной», — рассказывает она.

Томпсон, создательница контента по личным финансам на TikTok, начала задумываться о том, какое влияние может оказать избранный президент Дональд Трамп на экономику и как она может помочь людям подготовиться.

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В ответ она разместила видео на TikTok, призывающее женщин уделять больше внимания своим личным финансам. «Мы не знаем, куда движется страна и что произойдёт в ближайшие четыре года, но я уверена, что у вас будет больше возможностей, если у вас есть деньги», — сказала она в своём посте.

«Я ожидаю, что в ближайшие четыре года в экономике произойдут изменения, и люди уже сейчас испытывают трудности», — делится Томпсон. «Я хочу, чтобы они были готовы к тому, что может произойти».

Администрация Трампа предложила ряд изменений, которые могут существенно повлиять на экономику, включая универсальные тарифы на импортные товары, сокращение поддержки студенческих займов и налоговые льготы, которые, по мнению экспертов, могут быть более выгодными для налогоплательщиков с высокими доходами, оставляя на обочине тех, у кого доходы средние и низкие.

Эти изменения могут повлиять на личные финансы многих людей, и некоторые женщины начинают предпринимать шаги, чтобы подготовиться. Они уменьшают расходы, перенаправляют средства от крупных компаний или увеличивают свои сбережения.

Переосмысление крупных корпораций

Сара Белуари, финансовый консультант из Бруклина, вовлечена в процесс, который она называет «финансовый активизм» — намеренное использование своих денег. Она пересматривает свою поддержку крупных корпораций, особенно тех, кто жертвует средства на инаугурацию Трампа. Белуари планирует перестать поддерживать компании, не соответствующие её ценностям.

«Эти корпорации обладают огромными деньгами, влиянием и властью», — говорит она. «Многие из компаний, которые я решила не поддерживать, жертвуют политикам, продвигающим действительно вредные практики».

Набиха Ахмад, студентка Колумбийского университета, долгое время делала акцент на поддержке компаний, которые отдают приоритет устойчивости или справедливым условиям труда. В прошлом году она создала онлайн-поисковик, помогающий находить альтернативу продуктам компаний, получающих выгоду от войны между Израилем и ХАМАС. После выборов она расширила его, чтобы поддерживать бизнесы, принадлежащие женщинам и чернокожим в США.

Она отмечает, что миллионы людей посещают сайт ежемесячно, демонстрируя рост осознания покупательной силы и её воздействия. «Происходит сдвиг в обществе в сторону сознательного потребления и правильного использования покупательной силы в вопросах изменения климата или политики», — говорит она. «Наши деньги контролируют результат во многих из этих аспектов».

Проведённое исследование Нилсена в апреле 2024 года показывает, что женщины контролируют около 31,8 триллиона долларов мировых расходов и, к 2028 году, ожидается, что они будут контролировать 75% дискреционных расходов.

Томпсон надеется, что индивидуальные действия, такие как отказ от необязательных покупок или поддержка местных бизнесов вместо крупных корпораций, могут позволить женщинам чувствовать большее политическое влияние. «После отмены решения Роу против Уэйда, женщины в целом ощущают потерю контроля над своими телами», — говорит она. «Дав им возможность сосредоточиться на чем-то, где они могут проявить себя, вложив свои деньги, можно вдохновить их».

Сбережения в условиях неопределённости

Многие выбирают скопление сбережений, чтобы подготовиться к возможной экономической нестабильности. Элисия Берман, креативный директор из Нью-Йорка, говорит, что планирует тратить меньше и совершать покупки местного характера, например, покупая продукты на местных рынках или участвуя в обменах одеждой. «Я хочу быть как можно более намеренной в своих расходах», — объясняет она.

Для Марисы Савеньяго, фотографа из Иллинойса, это стало нормой. Во время пандемии, когда онлайн-покупки казались самым безопасным вариантом, она обнаружила, что окружена множеством ненужных вещей.

«Я просто проснулась однажды утром и подумала: „У нас так много вещей”,» — вспоминает она. «Это было удушающе».

Это осознание подтолкнуло её пересмотреть свои покупательские привычки, сконцентрировавшись на покупке подержанных вещей и поддержке местных бизнесов. Теперь она не может представить себе другой образ жизни.

«Выросшая в среднем классе, я видела, как все вокруг меня в какой-то момент страдают. При этом крупные корпорации только приумножают свои прибыли, в то время как средний класс страдает. Это вызывает у меня отвращение», — признаётся она.

Избегая покупок через большие корпорации, Савеньяго смогла инвестировать больше в своё сообщество. Она надеется, что больше людей начнут делать так же. «Нам нужно более ответственно подходить к вопросу, куда мы тратим наши деньги и кого мы поддерживаем», — говорит она. «Мы должны больше поддерживать друг друга».

Если предложения администрации Трампа приведут к росту цен, Берман считает, что многие будут вынуждены сокращать расходы. «В конечном счёте, это связано с ощущением давления позднего капитализма. Многие люди просто не зарабатывают достаточно. Вещи стоят слишком дорого. Жилищный кризис, кризис стоимости жизни», — говорит она. «Люди понимают, что вступающая администрация не заинтересована в снижении затрат на жизнь, поэтому они сами будут делать это, отказываясь от капитализма».

Белуари уверена, что по мере того, как люди ищут политическое влияние, они обратят внимание на свои кошельки. «Наша политика теперь настолько тесно связана с корпорациями, которые тратят миллионы долларов на лоббирование определённых политиков, чтобы продвигать свои инициативы, ориентированные на получение прибыли любым способом», — говорит она. «Реальность такова, что эти издержки стали чрезмерно высокими».

Источник: Time