Жду, когда Mac mini станет игровой консолью. Возможно, Asus ROG NUC с RTX 5080 решит задачу?

Asus представит ROG NUC 2025 в этом году с использованием мобильной видеокарты Nvidia RTX 5080

Мобильная видеокарта будет оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7.

Ожидается, что цена станет выше по сравнению с текущей версией ROG NUC 970.

На выставке CES 2025 была официально представлена серия графических карт Nvidia RTX 5000. Asus подтвердила, что одна из её следующих мини-геймерских систем нового поколения будет работать на этом новом оборудовании от Nvidia.

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Как сообщает издание Edge Up Asus, мини-геймерский ПК Asus ROG NUC 2025 будет использовать мобильную видеокарту Nvidia RTX 5080 вместе с процессором Intel Core Ultra 9 (Series 2) ARL-HX, имеющим 24 ядра и 24 потока. Этот мини-ПК будет создан для игр на высоком уровне и должен превзойти такие устройства, как Mac mini от Apple, но, вероятно, за более высокую цену.

Текущая версия ROG NUC оснащена видеокартами серии RTX 4000, а в этом году производительность устройства будет выведена на новый уровень. В ближайшее время станут доступны результаты тестов для настольных графических карт серий 5080 и 5090, а мобильные версии будут представлены ненамного позже.

Чего можно ожидать в плане стоимости?

Я практически уверен, что новый Asus ROG NUC станет дорогим предложением и предложит конфигурации, включающие RTX 5080 и до 64 ГБ оперативной памяти DDR5. Версия 2023 года — NUC 970, которая использует RTX 4070 — начиналась с цены $1,399, так что ожидайте такую же или даже более высокую цену на новую модель.

В сравнении с Mac mini M4, ROG NUC 2025 будет превосходить его по производительности, но это не значит, что победа однозначна. В то же время стартовая цена Mac mini M4 составляет $599, и при такой стоимости его производительность трудно превзойти.

Эффективнее сравнивать новые Mac устройства Apple с предстоящим ROG NUC — это MacBook Pro на базе процессора M4 Pro с 14-ядерным ЦПУ и 20-ядерным ГПУ, а также с 24 ГБ унифицированной памяти, но даже в этом случае проигрывает, так как система Asus работает на Windows 11, в то время как MacBook использует macOS. У Apple ещё есть куда расти, чтобы улучшить производительность игр на их платформе.

ROG NUC также получит преимущества от новой технологии Nvidia DLSS 4 Multi-Frame Generation, которая значительно улучшает производительность в играх наряду с мощностью самой видеокарты. Учитывая все характеристики, этот мини-ПК будет предпочтительнее для игр по сравнению с Mac mini M4 и MacBook Pro.

Стоит ли его покупать? Вероятно, нет, так как он, скорее всего, будет слишком дорогим по сравнению с более доступными полноразмерными игровыми ПК, которые также обеспечивают плавную работу в играх.

Источник: TechRadar