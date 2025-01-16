Грядущее обновление Google Home положительно скажется на вашей безопасности.

Google Home вскоре будет поддерживать дымовую сигнализацию Nest Protect

Через Google Home можно будет получать уведомления и настраивать параметры

Google Home также улучшает поддержку умных замков с Matter

Приложение Google Home получает значительное обновление, которое добавит поддержку дымового и угарного детектора Nest Protect. Это также улучшит поддержку умных замков с Matter, что позволит использовать больше их функций через Google Home.

Nest Protect был запущен в 2013 году, незадолго до того, как Google приобрел компанию Nest. До сих пор владельцы умного детектора дыма могли использовать его только через мобильное приложение Nest. Теперь это изменится, и, как объясняет источник, вскоре станет возможно получать уведомления об обнаружении, проводить проверки безопасности и звука, а также изменять настройки через Google Home.

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Google постепенно подталкивал пользователей к отказу от приложения Nest, и в прошлом году провёл необходимые изменения, чтобы переход был легче. Изменения включали обновление интерфейса, что убрало некоторые ключевые функции умных термостатов из-за иконок, делая их использование более интуитивным.

Обновление появилось незадолго до запуска четвертого поколения Nest Learning Thermostat, однако оно было предназначено не только для новых владельцев оборудования. Изменения заметили и те, кто использует старые термостаты Nest.

Открытие функций

Google Home также получит улучшенную поддержку умных замков с Matter. Многие из лучших умных замков поддерживают Matter, но использование сторонних приложений до сих пор могло ограничивать доступ к важным функциям. После обновления такие опции, как возможность создания одноразовых кодов для гостей, будут доступны из Google Home.

Пользователи Android, которые участвуют в программе Google Public Preview, первыми получат обновление для умных замков. Чтобы присоединиться, откройте приложение Google Home, перейдите в меню «Настройки» и выберите Public Preview в разделе «Общие». Нажмите «Запросить приглашение», и вы получите приглашение на установку бета-версии приложения. Вы можете выйти из программы в любое время.

Ожидается, что обновление станет доступно для устройств iOS позже в этом году.

Источник: TechRadar