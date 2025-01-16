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Глава Salesforce Марк Бениофф назвал Microsoft Copilot «катастрофой»

16.01.2025
Глава Salesforce Марк Бениофф назвал Microsoft Copilot "катастрофой" Глава Salesforce Марк Бениофф назвал Microsoft Copilot "катастрофой"

Марка Бениоффа назвал действия Microsoft с «этой штукой Copilot» «огромной катастрофой».

Он ответил на заявление Сатьи Наделлы, который в другом подкасте предсказал, что компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу, такие как Salesforce, могут разориться из-за возросшей популярности простых в использовании чат-ботов на базе ИИ.

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Бениофф также отметил, что Microsoft использует внешние технологии благодаря сделке с OpenAI, и указал: «они даже не создают ИИ самостоятельно».

Бениофф, генеральный директор Salesforce, лидера среди компаний в сфере CRM, оспорил своего коллегу из Microsoft, Сатью Наделлу, после того как тот предположил, что компании, предоставляющие ПО как услугу, могут исчезнуть из-за роста популярности чат-ботов на базе ИИ.

Во время выступления на программе The Logan Bartlett Show, Бениофф отметил, что «клиенты не воспринимают их всерьёз». «Я разговаривал с этими клиентами», продолжил он, «они почти не пользуются этим, и это случается только если у них нет подписки на ChatGPT или чего-то подобного».

Salesforce разработала свою собственную платформу «агентную систему», подчеркнул Бениофф, добавив, что Microsoft «даже не делает ИИ самостоятельно», имея в виду инвестиции в $10 миллиардов в OpenAI.

Наделла высказал своё мнение в подкасте Bg2, не называя Salesforce по имени.

В свою очередь, Salesforce выпустила платформу Agentforce 2.0 для создания чат-ботов на базе ИИ, чтобы идти в ногу с трендами. Это вызывает недоумение, почему Бениофф нацелен на Microsoft, ведь она сама не рассматривает Salesforce как конкурента.

Бениофф неоднократно критиковал разработку Copilot от Microsoft. На Dreamforce 2024 он сравнил Copilot с предыдущим маскотом Microsoft — Clippy, и поддерживал это сравнение в социальной сети.

Ранее он написал, что «Copilot провалился, потому что Microsoft не хватает данных, метаданных и моделей безопасности предприятия для создания истинного корпоративного интеллекта».

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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