В Орловской области расследуют попытку мошенничества при капремонте

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения мошенничества в особо крупном размере, связанного с капитальным ремонтом Хотынецкой средней школы. Подрядчики были уличены в попытке похищения более 119 миллионов рублей. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что работы проводило ООО «Бизнесстройпроект» по муниципальному контракту, подписанному в апреле 2024 года с управлением образования администрации Хотынецкого района.

Работы на объекте, согласно проектно-сметной документации, фактически не велись. Кроме того, в некоторых видах работ использовались материалы, не соответствующие требованиям контракта. Представители подрядной организации намеревались обманным путем похитить выделенные на капремонт средства. В декабре 2024 года заказчик был вынужден расторгнуть контракт, преступный замысел не был реализован.

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После прокурорской проверки материалы были переданы в следственные органы для принятия решения об уголовном преследовании. В результате возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Дополнительно стало известно, что ранее уже возбуждалось дело о хищении более 35 миллионов рублей, предоставленных этой же подрядной организации в виде аванса из бюджета. Кроме того, в Орловской области ранее также выявлены случаи мошенничества при проектировании ремонтов гимназии №39 и школы №15, что принесло ущерб городскому бюджету на сумму 3,6 миллиона рублей.

Источник: RIA