Выход Switch 2 уже близко, но портативные ПК составляют серьезную конкуренцию

Наступление эпохи Switch 2: новый виток в мире игровых консолей

Первая модель Nintendo Switch оказалась революционной на рынке игровых консолей, предложив уникальную гибридную концепцию приставки и портативного устройства. Nintendo мгновенно продемонстрировала, насколько успешной может быть подобная комбинация, что привело к колоссальному успеху этой платформы. В 2025 году ожидается выход Nintendo Switch 2, но теперь она столкнётся с сильной конкуренцией в лице других мощных портативных игровых ПК, что может стать серьёзным вызовом для компании, особенно после новостей с выставки CES 2025.

Влияние Steam Deck и CES 2025

Об уровне новой конкуренции свидетельствует Valve и её Steam Deck, которая задала начало новому витку интереса к портативным игровым ПК. Система SteamOS, основанная на Linux, делает игру на таких устройствах почти столь же простой, как и на консолях. Одна из значимых новостей с CES заключается в решении Valve разрешить устанавливать SteamOS на другие портативные устройства уже с апреля, что может сделать рынок портативных ПК гораздо более привлекательным.

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Уже в мае планируется выход первой официальной не-валвовской SteamOS-устройства — Lenovo Legion Go S стоимостью $499. Вполне возможно, что в ближайшее время другие производители аппаратного обеспечения также объявят о выпуске своих устройств на базе SteamOS, что расширит спектр доступных решений для пользователей. Надежда на то, что растущая конкуренция побудит Valve сделать следующее поколение Steam Deck действительно впечатляющим, остаётся высока.

Разнообразие новых предложений на CES 2025

На CES 2025 были представлены и другие интересные портативные устройства для игр, такие как внушительный Acer Nitro Blaze 11 с огромным 10,95-дюймовым экраном и съёмными контроллерами. Intel и Tencent также создали устройство с 11-дюймовым экраном, поддерживающим стерео 3D. MSI Claw 8 AI Plus и док-станция от Razer для портативных игровых ПК добавили разнообразия на выставке. Microsoft на одной из панелей анонсировала будущие изменения в операционной системе Windows, что обещает улучшения для обладателей устройств на базе этой ОС.

Nintendo Switch 2: серьёзный игрок на рынке

Несмотря на всё разнообразие предложений, Nintendo остаётся «800-фунтовой гориллой» в индустрии, и Nintendo Switch 2 предвещает стать очень заманчивым апгрейдом. Уже известно, что новая консоль будет оснащена большими экранами, улучшенными Joy-Cons и новым Mario Kart. Хотя детальные характеристики производительности пока не раскрыты, ожидается, что Switch 2 будет значительно мощнее оригинала и сможет предложить яркие новые игры из популярных франшиз Nintendo.

Кроме того, Switch 2 будет совместима с физическими и цифровыми играми от оригинальной Switch, что обеспечивает обширную библиотеку, включающую многие популярные инди-хиты, также доступные на портативных ПК.

Конкуренция и будущее портативных игр

В 2017 году, когда запустился оригинальный Switch, ему не было равных. Switch 2 придётся конкурировать в гораздо более насыщенной среде — и этот рынок станет ещё более плотным после CES 2025. Тем не менее, конкуренция может привести к появлению более качественного аппаратного обеспечения и лучших игр. Время для портативных устройств наступает как никогда удачно.

Обновление от 16 января: добавлены новые детали о Switch 2 после его официального анонса.

Источник: TheVerge