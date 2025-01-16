Все наши неразрешённые вопросы о Nintendo Switch 2

Nintendo наконец-то представила свою новую консоль, показав в видеоролике Switch 2, который был насыщен визуальными эффектами, но не слишком информативен. Видео сопровождалось кратким пресс-релизом, который, как и сам ролик, не раскрывал подробностей. Похоже, что Nintendo приберегла все интересные новости для анонса Switch 2 Direct, запланированного на 2 апреля. Пока мы ждем официальной информации, вот ключевые вопросы, которые остаются без ответа о новом Nintendo Switch 2.

Какие характеристики у Switch 2?

Наиболее заметным отсутствием информации при анонсе Switch 2 стало то, что Nintendo не раскрыла мощность новой консоли. Из видео видно, что консоль стала больше, но каков размер экрана? OLED или LCD? Сохранится ли разрешение 720p? Будет ли поддерживаться разрешение 4K?

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Что с новым доком для Switch 2?

На видео можно было заметить новый док для Switch 2. Каково разрешение при подключении? Это просто зарядное устройство, или оно необходимо для игры на телевизоре? Поддерживается ли совместимость с оригинальным доком Switch или с портативными доками от сторонних производителей?

Какие новые порты у Switch 2?

Switch 2 также оснащен вторым портом USB-C в верхней части, предположительно для подключения USB-C наушников без отказа от порта зарядки. Но возможно, он выполняет и другие функции. Было ли улучшено нативное Bluetooth-подключение? Можно ли будет подключить к консоли более двух беспроводных геймпадов при использовании Bluetooth-гарнитуры? Остается ли интерфейс домашнего экрана прежним, как у оригинального Switch? Какие изменения планируются для интерфейса eShop? Можно ли будет по-прежнему загружать скриншоты и видеоклипы на Facebook?

Как работают контроллеры Joy-Con на Switch 2?

Большая часть трейлера была посвящена новым Joy-Con’ам. Появляются вопросы, крепятся ли они при помощи магнитов? Сохранится ли функция 3D-вибрации? Поддерживает ли Switch 2 геймпады от оригинального Switch Pro или оригинальные Joy-Cons в беспроводном режиме?

Какая новизна в новых Joy-Con?

До анонса ходили слухи, что Joy-Cons будут использовать магнитные джойстики Hall effect, чтобы избежать дрейфа. Какие улучшения сделаны Nintendo для защиты от дрейфа? Будет ли компания предлагать ремонт новых Joy-Cons в случае неисправностей? Планируется ли выпуск новых Joy-Cons отдельно и в каких цветах?

Что за новая кнопка на Switch 2?

На Switch 2 под кнопкой «домой» правого Joy-Con появилась новая кнопка. Это как-то связано с новой функцией чата, как предполагали слухи?

Используются ли Joy-Con на Switch 2 как мышь?

В видео можно было заметить, как Joy-Con прикреплен к крышке и движется по поверхности, будто мышь. Является ли эта функциональность одной из новых особенностей Switch 2? Сохранилась ли инфракрасная камера для игр, таких как 1-2-Switch? Планируется ли поддержка оригинальных аксессуаров, как, например, Ring-Con из Ring Fit Adventure?

Какие игры будут доступны на Switch 2?

Анонс Switch 2 показал только одну игру: новый Mario Kart. Beyond that, неясно, какие тайтлы мы сможем ожидать на стартовой линейке или станет ли новый Mario Kart частью запуска. Какие именно игры будут доступны на Switch 2? Будут ли эксклюзивы для новой консоли или кросс-платформенные игры? Смогут ли крупные, графически насыщенные игры корректно работать на новой консоли? Они будут запускаться нативно или через облачные технологии?

Насколько совместима Switch 2 с предыдущими версиями?

Nintendo подтвердила, что Switch 2 будет обратно совместимой с физическими и цифровыми играми для оригинального Switch, но не все игры будут поддерживаться. Какие игры из редакции Switch будут несовместимы? Будут ли игры для оригинального Switch, которые совместимы с новой консолью, получили графическую или производительную прокачку?

Сколько будет стоить Switch 2?

Также остается вопрос, сколько будет стоить Switch 2. Оригинальный Switch продавался по цене $299.99 в 2017 году. Цены на электронику и компоненты с тех пор выросли. Switch OLED единственная значительная обновленная версия, добавила $50 к базовой стоимости. Трудно предположить, какой будет цена на Switch 2 без осведомленности о технических характеристиках.

Когда ожидается выпуск Switch 2?

Самый главный вопрос — когда новинка поступит в продажу? Nintendo сообщила, что релиз назначен на 2025 год. Как и для оригинального Switch, будет мировое турне начнется с апреля. Вероятно, дата релиза будет объявлена по завершении тура в июне. Надеемся, что Nintendo поделится самой важной информацией и ответит на многие вопросы во время анонса Switch 2 Direct 2 апреля.

Какой вкус у картриджей Switch 2?

И последний, немного шутливый вопрос: какие «вкусы» будут у картриджей для Switch 2? Надеемся, что они будут лучше, чем «пестициды».

Источник: TheVerge