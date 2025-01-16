Вместо отслеживания фертильности это устройство для женщин фокусируется на периоде перименопаузы.

Когда речь идет о технологиях в области репродуктивного здоровья, производители носимых устройств обычно сосредотачиваются на отслеживании менструального цикла и окнах фертильности. Однако на выставке CES 2025 стартап в области здравоохранения identifyHer планирует изменить эту тенденцию с помощью Peri, устройства, предназначенного для отслеживания и управления симптомами перименопаузы.

Перименопауза — это переходный период до наступления менопаузы, когда функции яичников постепенно снижаются. В это время уровень гормонов, таких как эстроген и прогестерон, начинает уменьшаться, что может привести к изменению настроения, нерегулярным менструациям, приливам и ночным потам. Симптомы перименопаузы могут значительно различаться у разных людей и в среднем длятся от четырех до восьми лет, хотя могут быть короче — всего несколько месяцев, или дольше — до десяти лет.

Реклама

Согласно пресс-релизу Peri, устройство будет предоставлять «объективные данные о симптомах перименопаузы, образе жизни и сне, а также действенные советы и стимулы для лучшего понимания изменений, происходящих с их телом». На официальных фотографиях видно, что устройство имеет форму таблетки и крепится к туловищу пользователя, а не к запястью или пальцу, как большинство других трекеров здоровья.

Соучредитель Peri, Хайди Дэвис, отмечает: «Мы оставим в тайне конкретные сенсоры, пока не начнем принимать предзаказы». Однако Дэвис признает, что ни один из сенсоров в устройстве не является новым или эксклюзивным. «Наше прорывное достижение заключается в цифровых отпечатках, которые мы определили за три года исследований и разработок, собирая данные от женщин, переживающих перименопаузу».

Дэвис добавляет, что эти «отпечатки» использовались для разработки алгоритмов, которые обеспечивают непрерывный поток данных о приливах, ночных потах и тревожности у женщин в перименопаузе. По словам Дэвис, одним из удивительных выводов стало то, что температура тела не является надежным показателем приливов. Также было предпринято дополнительные усилия для того, чтобы алгоритмы не поддавались влиянию таких факторов, как физическая активность или теплая погода, которые могут влиять на частоту сердцебиения, потоотделение или температуру тела.

Хайди Дэвис также отметила, что identifyHer сознательно отказались от использования трекеров, закрепляемых на конечностях. На ранних стадиях разработки были проведены тесты на конечностях, но они показали, что там невозможно идентифицировать цифровые отпечатки для некоторых типичных симптомов перименопаузы. Туловище обеспечивает наиболее точные показания, так как именно здесь наиболее сильно проявляются приливы и ночные поты.

Несмотря на то, что все это звучит многообещающе, технология Peri еще не доказала свою эффективность. Мы увидим, как Peri покажет себя, когда поступит в продажу, запуск планируется на середину 2025 года. Тем не менее, его миссия — пролить свет на репродуктивное здоровье женщин, традиционно малоизученную область, — это то, к чему стремятся как производители носимых устройств, так и исследователи в последние годы. Например, компания Oura провела собственное исследование по прогнозированию беременности, а компания Apple запустила долговременное масштабное исследование женского здоровья с использованием Apple Watch. Приятно видеть, что набирает обороты изучение менее исследованного этапа репродуктивного здоровья.

Источник: TheVerge