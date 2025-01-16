Будет ли RedNote запрещён в США?

Я не первый, кто заметил иронию в том, что пользователи TikTok активно переходят на RedNote на этой неделе. Предполагалось, что правило отмены или запрета TikTok должно отвести американцев от иностранной социальной сети, подверженной влиянию или сбору данных китайским правительством. Однако, это толкнуло их на другую зарубежную платформу, которая несет те же потенциальные риски и может столкнуться с аналогичным запретом.

TikTok угрожает запрет в рамках закона о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками, который получил подавляющую поддержку обеих партий и был подписан в прошлом году президентом Джо Байденом (сообщается, что он сейчас испытывает некоторые сомнения в правильности этого решения). Хотя в законе отмечены TikTok и его материнская компания ByteDance, он может быть применен к любой компании, соответствующей следующим критериям:

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Она управляет сайтом или приложением с более чем 1 миллион ежемесячных пользователей и позволяет им создавать учетные записи для создания и обмена контентом.

Это не сервис, который преимущественно позволяет пользователям публиковать отзывы о продуктах, бизнесах или информацию о путешествиях и отзывы.

Она контролируется иностранным противником. Определение охватывает Северную Корею, Китай, Россию и Иран. «Контроль» может означать, что компания расположена там, резидент этой страны владеет как минимум 20% долей в ней, или она иным образом «подвержена руководству или контролю» проживающим там лицом.

У RedNote было более 300 миллионов активных пользователей в месяц к 2023 году, плюс 3 миллиона новых пользователей из США, которые недавно перешли на платформу. Штаб-квартира компании находится в Шанхае, Китай, и она предлагает сервис, очень похожий на TikTok.

Если компания соответствует юридическим критериям, решение переходит к президенту, который может запустить процесс отмены или запрета. Это требует следующих шагов:

Президент должен публично предложить решение, что приложение компании представляет «значительную угрозу» национальной безопасности США. Необходимо представить Конгрессу общественный отчет, излагающий «конкретную национальную угрозу безопасности» и содержащий классифицированное приложение, а также описание активов, от которых материнская компания должна будет отказаться. Официальное решение принимается как минимум через 30 дней после уведомления Конгресса, а у компании есть 270 дней, чтобы выполнить распоряжение президента. В течение первых 90 дней материнская компания приложения может оспорить закон в Апелляционном суде округа Колумбия. Если суд не остановит процесс, компании нужно будет провести «квалифицированную диверсификацию» или столкнуться с запретом в США. 270-дневный отсчет продолжается, если суд не приостановит его, и президент может продлить срок еще на 90 дней. Приложение избегает запрета, если оно отчуждается от контроля иностранного противника. Президент, с помощью межведомственного процесса, должен определить, что продажа приведет к выходу приложения из-под контроля иностранного противника и предотвратит любые будущие операции, такие как соглашение о совместном использовании данных. Если этого не произойдет, закон обязует операторов магазинов приложений и интернет-хостинг-сервисы прекратить поддержку приложения, что приведет к его фактическому закрытию в США.

Закон упоминает TikTok как угрозу национальной безопасности, так что этот процесс для платформы уже запущен с момента подписания закона, обходя многие из перечисленных этапов. Закон сообщает, что любые дочерние компании ByteDance также попадают под его действие, так что, хотя компания и правительство США пока не сделали комментариев по поводу приложений, таких как Lemon8, они, вероятно, также будут под прицелом. Но президент имеет значительно больше возможностей в решении судьбы других приложений.

Где же находится RedNote? По публично доступной информации, RedNote может столкнуться с отменой или запретом в соответствии с законом о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками. Американский чиновник подтвердил, что это «выглядит как приложение, к которому применим данный закон».

Но на практике здесь мы переходим от политики к миру политики. Вопрос заключается не в том, как работает RedNote; а в том, вызывало ли оно недовольство президента Дональда Трампа или олигархии Кремниевой долины.

TikTok действительно несет потенциальные угрозы безопасности, но давление на его запрет выходило далеко за рамки этого. Meta стояла за публичной кампанией, призывающей к проверке TikTok — одного из ее главных конкурентов — и его связей с Китаем. Члены Конгресса жаловались, что TikTok предлагает слишком много про-палестинского контента; нет известных доказательств, что Китай стоял за этим дисбалансом, поэтому представление этого как угрозы национальной безопасности выглядит подозрительно. Теперь, напротив, Трамп ищет способы спасти TikTok, полагая, что это помогло его избирательной кампании.

Учитывая всё это, давайте спрогнозируем путь для RedNote. На данный момент ее база пользователей в США кажется сравнительно небольшой; не ясно, сколько американских пользователей она имела до последней недели, но Reuters сообщает, что она привлекла около 3 миллионов пользователей из США за один день на этой неделе, по сравнению с примерно 170 миллионами американских пользователей TikTok, зарегистрированных в прошлом году. Угрозы, которые Конгресс увидел в TikTok — массовый сбор данных, скрытая пропаганда — касаются значительно меньшего числа людей. Риски, которые, возможно, определят его судьбу, немного более сложны.

Будет ли RedNote поддерживать темп, угрожающий эго или бизнесу одобренных MAGA миллиардеров, таких как Марк Цукерберг и Илон Маск? Будет ли оно порождать политическую активность, раздражающую Трампа (или будущего президента)? Будет ли нарастающее враждебное отношение США к правительству Китая проявляться в широком подавлении китайских приложений? Всё это вещи, которые трудно предсказать, но они могли бы не предвещать ничего хорошего.

На данный момент, однако, получайте удовольствие изучая китайский.

Источник: TheVerge