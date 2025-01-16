Почему это работает

Добавление молока, сахара и масла в тесто помогает ему оставаться мягким и воздушным после выпечки.

Приготовление лука вместе с говядиной добавляет пар в сковороду, что сохраняет мясо нежным и сочным.

Добавление воды в сковороду с капустой позволяет ей пропариться снизу, способствуя равномерному распределению специй.

Скрепление краев создает равномерный хлебный слой внизу булочки.

Введение

Нет блюда, которое напоминало бы мне о моем родном штате Канзас — да и о Среднем Западе в целом — больше, чем бирок (произносится как «би-рок»). Как и многие блюда Среднего Запада, это определенно скромная еда: круглая хлебная булочка размером с кулак или чуть больше, сделанная из нежного обогащенного теста и начиненная говядиной, луком и капустой. Однако, бироки также называют крутбургерами, пирожками и флешброками. Эти булочки берут свое начало в обширной этнорелигиозной общине немецких меннонитов на Волге, которые на протяжении полутора столетий делились и смешивали свои традиции в сердцевине Америки.

История бироков

Название «рундза» произошло от основательницы сети фастфуда в Небраске в 1949 году и было зарегистрировано как товарный знак. Бироки получили свое название от русского слова «пирог», представляющего тип выпечки с начинкой, появившегося в лексиконе меннонитов в XVIII веке, когда группа из польской Пруссии поселилась на берегах реки Волги в России и нынешней Украине. Первоначально они были фермерами и пользовались религиозной свободой и отсрочкой от военной службы до 1870-х годов, когда многие из Волго-немцев эмигрировали в США, оседая в основном в Канзасе, Небраске, и на Дакотах.

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Традиция и практичность

Выращенные в этих фермерских общинах, я часто ел блюда, адаптированные меннонитами во время их миграции по Европе, такие как борщ комст (без свеклы) и треномерк, а также, конечно же, бироки. Их популярность сохраняется благодаря низкой стоимости, удачному сочетанию ингредиентов и удобству в транспортировке. Их также можно замораживать и разогревать.

Ключевые техники для приготовления бироков

Из-за ограниченного использования технологий в некоторых религиозных общинах меннонитов, информация о традиционных бироках и их рецептах мало известна. Рецепты, которые сохранились, предлагают использовать простые начинки из говядины, лука и капусты, приправленные солью и перцем. В тесто можно добавить паприку, чесночный и луковый порошок для большего аромата. Некоторые используют купленное замороженное тесто, но домашнее тесто с добавлением сахара, молока и яиц обладает более нежной структурой.

Формирование и приготовление

Бироки идеальной формы имеют равномерное соотношение хлеба и начинки. Достаточное количество начинки поддерживает булочку изнутри. Для более сложных форм, использует приемы запечатывания краев, подобные китайским пельменям. Готовая булочка смазывается яичной смесью для придания блеска и золотистого оттенка. Избегайте чрезмерной жидкости в начинке, варите лишнюю влагу, чтобы булочка осталась сухой. Бироки можно наполнять разными начинками, включая сыр, другие виды мяса или овощи.

Подача

Бироки можно подавать с горчицей, кетчупом, барбекю или без каких-либо соусов.

Источник: SeriousEats