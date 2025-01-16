Бет Гиббонс из Portishead объявила о первых сольных концертах в США.

Бет Гиббонс из группы Portishead впервые объявила о своих сольных концертах в Северной Америке. Её тур в поддержку дебютного сольного альбома, «Lives Outgrown», включает живые выступления в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. На некоторых концертах ее будет сопровождать Билл Райдер-Джонс. Полный список дат тура можно найти ниже, а билеты доступны на специальном сайте.

Гиббонс анонсировала «Lives Outgrown» с помощью сингла «Floating on a Moment», а также поделилась композициями «Lost Changes» и «Reaching Out» перед выходом полного альбома. Альбом был спродюсирован Джеймсом Фордом совместно с Гиббонс, с дополнительным участием барабанщика группы Talk Talk Ли Харриса.

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Последний на сегодняшний день альбом Portishead, «Third», вышел почти 17 лет назад, а её последние гастроли по США в составе группы состоялись в 2011 году. В промежутке между проектами Гиббонс приняла участие в песне Кендрика Ламара «Mother I Sober», сотрудничала с проектом JJ Doom в треке «GMO», исполнила кавер на песню Black Sabbath с метал-группой и записала саундтрек «Prospera’s Coda» для киноадаптации «Бури».

Концертные даты Бет Гиббонс:

27 марта — Ноксвилл, Теннесси — Big Ears Festival

29 марта — Филадельфия, Пенсильвания — The Met*

30 марта — Вашингтон, округ Колумбия — The Anthem*

1 апреля — Нью-Йорк, Нью-Йорк — Beacon Theatre*

4 апреля — Бостон, Массачусетс — Orpheum Theatre*

6 апреля — Торонто, Онтарио — Massey Hall*

7 апреля — Детройт, Мичиган — Masonic Cathedral Theatre*

8 апреля — Чикаго, Иллинойс — The Auditorium*

10 апреля — Денвер, Колорадо — Paramount Theatre*

12 апреля — Индио, Калифорния — Coachella Valley Music & Arts Festival

19 апреля — Индио, Калифорния — Coachella Valley Music & Arts Festival

совместно с Биллом Райдер-Джонсом.

Источник: Pitchfork