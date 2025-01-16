Бет Гиббонс из Portishead объявила о первых сольных концертах в США.

Бет Гиббонс из группы Portishead впервые объявила о своих сольных концертах в Северной Америке. Её тур в поддержку дебютного сольного альбома, «Lives Outgrown», включает живые выступления в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. На некоторых концертах ее будет сопровождать Билл Райдер-Джонс. Полный список дат тура можно найти ниже, а билеты доступны на специальном сайте.
Гиббонс анонсировала «Lives Outgrown» с помощью сингла «Floating on a Moment», а также поделилась композициями «Lost Changes» и «Reaching Out» перед выходом полного альбома. Альбом был спродюсирован Джеймсом Фордом совместно с Гиббонс, с дополнительным участием барабанщика группы Talk Talk Ли Харриса.
Последний на сегодняшний день альбом Portishead, «Third», вышел почти 17 лет назад, а её последние гастроли по США в составе группы состоялись в 2011 году. В промежутке между проектами Гиббонс приняла участие в песне Кендрика Ламара «Mother I Sober», сотрудничала с проектом JJ Doom в треке «GMO», исполнила кавер на песню Black Sabbath с метал-группой и записала саундтрек «Prospera’s Coda» для киноадаптации «Бури».
Концертные даты Бет Гиббонс:
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27 марта — Ноксвилл, Теннесси — Big Ears Festival
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29 марта — Филадельфия, Пенсильвания — The Met*
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30 марта — Вашингтон, округ Колумбия — The Anthem*
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1 апреля — Нью-Йорк, Нью-Йорк — Beacon Theatre*
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4 апреля — Бостон, Массачусетс — Orpheum Theatre*
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6 апреля — Торонто, Онтарио — Massey Hall*
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7 апреля — Детройт, Мичиган — Masonic Cathedral Theatre*
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8 апреля — Чикаго, Иллинойс — The Auditorium*
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10 апреля — Денвер, Колорадо — Paramount Theatre*
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12 апреля — Индио, Калифорния — Coachella Valley Music & Arts Festival
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19 апреля — Индио, Калифорния — Coachella Valley Music & Arts Festival
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совместно с Биллом Райдер-Джонсом.
Источник: Pitchfork