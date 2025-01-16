Байден предупреждает страну о росте влияния американских технологических олигархов.

В своей последней публичной речи из Овального кабинета президент Байден предостерег народ о тех опасностях, которые несут в себе распространение дезинформации и амбициозные лидеры в сфере технологий.

«Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая значительным богатством, властью и влиянием, которая буквально угрожает нашей демократии, основным правам и свободам, а также справедливым возможностям для всех добиться успеха.»

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В своем прощальном обращении в среду Байден напомнил о предупреждениях, которые давал президент Дуайт Эйзенхауэр о военно-промышленном комплексе, вызывающем «катастрофическое усиление чуждой власти».

«Шесть десятилетий спустя я испытываю не меньшую обеспокоенность по поводу возможного возникновения технологического промышленного комплекса, который также способен представлять серьезные угрозы для нашей страны», — сказал Байден. Несмотря на то, что он похвалил американский технологический сектор за инновации и способность изменять жизнь, Байден выразил обеспокоенность «опасной концентрацией власти в руках немногих ультра-богатых людей», предупреждая о возможных тревожных последствиях, «если их злоупотребление властью не будет пристально контролироваться».

«Американцы утопают под лавиной дезинформации и ложной информации, что позволяет злоупотреблять властью», — предупредил Байден. «Свободная пресса рушится. Редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда задыхается под покровом лжи, распространяемой ради власти и прибыли.»

В понедельник ожидается, что генеральные директора ведущих технологических компаний, такие как Илон Маск, Джефф Безос, Тим Кук, Сундар Пичаи и Марк Цукерберг, посетят инаугурацию Трампа, заняв почетные места на трибуне рядом с бывшими президентами и членами семей. Сообщается, что эти же руководители — как через свои компании, так и через личные пожертвования — внесли по 1 миллиону долларов на инаугурационный фонд Трампа.

Источник: TheVerge