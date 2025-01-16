Американцы массово переходят на RedNote, но защитники конфиденциальности предупреждают о рисках слежки.

Более 700,000 пользователей из США скачали RedNote, популярное китайское социальное приложение, в то время как срок ограничения на TikTok приближается. Но вскоре им, возможно, придется искать еще одну альтернативу TikTok. Один из официальных лиц США сообщил CBS News, что Xiaohongshu, приложение, более известное как RedNote, имеет много тех же проблем, которые привели Конгресс к запрету TikTok, и что это приложение может столкнуться с аналогичным запретом, если оно не откажется от своей китайской материнской компании.

В числе проблем, которые законодатели подняли в преддверии запрета TikTok, была власть китайского правительства над практиками модерации контента TikTok — проблема, которая, по-видимому, относится и к RedNote. Согласно The Information, RedNote начал удалять посты американских пользователей, которые считаются «слишком чувствительными» для приложения, включая посты, обсуждающие темы ЛГБТК. Три человека, знакомые с обменом информацией между RedNote и представителями Администрации киберпространства Китая, рассказали The Information, что регулирующие органы обеспокоены политически чувствительными постами, и китайские официальные лица поручили команде по взаимодействию с правительством RedNote гарантировать, что пользователи в Китае не могут видеть посты пользователей из США.

Реклама

Адвокаты по защите конфиденциальности также предупреждают о необходимости осторожного использования RedNote. В заявлении, отправленном по электронной почте, Купер Куинтин, старший технологический специалист фонда Electronic Frontier, сказал, что «любому, для кого конфиденциальность является вопросом личной безопасности», следует дважды подумать перед загрузкой RedNote, добавив, что EFF имеет аналогичные опасения и по отношению к американским приложениям, таким как Facebook.

«Люди, ищущие альтернативные социальные приложения, должны быть осторожны с вопросами конфиденциальности, связанными с передачей информации приложению, которое еще не подвергалось значительной общественной проверке за пределами Китая», — сказал Куинтин. «Это, безусловно, не платформа, ценящая свободу слова — это сильно цензурированное приложение, в котором такие темы, как политическое высказывание, наркотики и зависимости, а также сексуальность, более строго контролируются, чем в аналогичных социальных сетях. Эта платформа также не защищает вас от американского надзорного капитализма, поскольку она делится данными с рекламными сетями Facebook и Google.»

Источник: TheVerge